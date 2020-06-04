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Распространение нового коронавируса
2020-06-04T09:01
https://ria.ru/20200604/1572438740.html
У 49 сотрудников на стройке ГЭС в Карелии подтвердили коронавирус
https://cdn25.img.ria.ru/images/155701/03/1557010375_0:238:1473:1066_1036x0_80_0_0_4df362e9a6781620e93eb613590840b0.jpg
РИА Новости

У 49 сотрудников на стройке ГЭС в Карелии подтвердили коронавирус

09:01 04.06.2020
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© РИА Новости / Роман Баландин Строительство Белопорожской ГЭС в Карелии
 Строительство Белопорожской ГЭС в Карелии
© РИА Новости / Роман Баландин
Строительство Белопорожской ГЭС в Карелии
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. С места строительства Белопорожской ГЭС в Карелии госпитализированы 79 человек, у 49 из них подтвержден COVID-19, сообщает министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.
Ранее сообщалось об очаге коронавирусной инфекции на строительной площадке Белопорожской ГЭС, где были выявлены 37 случаев заражения.
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Как сообщает Охлопков на своей странице в соцсети в "ВКонтакте", завершена эвакуация вахтовиков, занятых на строительстве Белопорожской ГЭС, где выявлен очаг коронавирусной инфекции. В обсерваторах в Кемском, Медвежьегорском, Кондопожском, Беломорском, Сегежском районах и в Петрозаводске находятся 170 человек, 79 - госпитализированы.
"В их числе пациенты с подтвержденным положительным результатом ПЦР-исследования на ковид – 49 человек. Из них в ковид-центр на базе Госпиталя для ветеранов войн помещены 23 человека, в Республиканскую инфекционную больницу - один человек, остальные - в ковид-отделения районных больниц: в Сегеже – 13 человек, в Костомукше – 10 человек, Беломорске – два человека", - написал Охлопков.
По его словам, 10 человек с условно положительным результатом доставлены в инфекционное отделение Пряжинской ЦРБ, 20 человек с отрицательны результатом теста на COVID-19, но с симптомами ОРВИ находятся под наблюдением медиков в Беломорской, Лоухской и Медвежьегорской ЦРБ. Также 10 человек остаются на самоизоляции в Кемском районе.
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"Всего 286 человек охвачены противоэпидемическими мероприятиями. Местонахождение четырех человек уточняется", - сообщает Охлопков.
В настоящее время на строительной площадке остались 23 человека, обслуживающие ГЭС. С 4 июня начнется заключительная дезинфекция поселка. Затем он будет готов принять новую смену ковид-отрицательных вахтовиков.
Белопорожская гидроэлектростанция (Белопорожские ГЭС-1 и ГЭС-2 малой мощности) входит в Кемский каскад ГЭС. Суммарная мощность Белопорожской ГЭС составит почти 50 МВт.
Проект по строительству малых Белопорожских гидроэлектростанций в Кемском районе Карелии стал первым на территории России, который профинансирован Новым банком развития, созданным странами БРИКС, в проекте также участвуют Евразийский банк развития и Международный инвестиционный банк. Инвесторами в акционерный капитал выступили Российский фонд прямых инвестиций и китайский партнер - компания Sinomec. Общая сумма инвестиций составляет 11,8 миллиарда рублей.
Строительство объекта началось в 2016 году. Здесь применены новейшие технологии, которые повышают срок эксплуатации оборудования и КПД станций. При этом большая часть оборудования, включая турбины и электрогенераторы, производится в России.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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