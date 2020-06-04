В МЧС нашли способ ликвидировать ЧП в Норильске

НОРИЛЬСК, 4 июн — РИА Новости. Глава Глава МЧС России Евгений Зиничев заявил, что ведомство нашло способ ликвидировать последствия разлива топлива в Норильске

"Я думаю, что решение найдено. И мы его выполним", — сказал он на совещании. В Росприроднадзоре добавили, что сжигания разлившихся нефтепродуктов не будет.

В минувшую пятницу на норильской ТЭЦ-3 в результате повреждения резервуара произошла утечка около 21 тысячи кубометров дизтоплива, часть их них попала в местный ручей и реку Амбарную. Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров.

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Сейчас предельно допустимые концентрации загрязнителей в водах, куда попало горючее, превышены в десятки тысяч раз. По предварительным данным Росприроднадзора, ущерб может исчисляться десятками миллиардов рублей.

На территории края ввели режим ЧС федерального уровня. Возбуждено уголовное дело.

Как считают в компании "Норникель", к аварии привело потепление в условиях вечной мерзлоты, из-за которого сдвинулись опоры под топливными цистернами.