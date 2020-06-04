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2020-06-04T08:52
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Южная Корея потребовала от активистов прекратить отправку листовок в КНДР
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РИА Новости

Южная Корея потребовала от активистов прекратить отправку листовок в КНДР

08:52 04.06.2020
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© AP Photo / Ahn Young-joonСитуация на границе Северной и Южной Кореи
Ситуация на границе Северной и Южной Кореи
© AP Photo / Ahn Young-joon
СЕУЛ, 4 июн – РИА Новости. Министерство объединения Южной Кореи потребовало от активистов прекратить отправки в КНДР пропагандистских листовок спустя несколько часов после того, как Северная Корея пригрозила отказаться от соглашения о сокращении военной напряженности и совместных проектов с Югом, если Сеул не остановит агитацию на ее территории.
Ранее агентство ЦТАК опубликовало заявление первого заместителя главы департамента центрального комитета Трудовой партии КНДР и сестры лидера страны Ким Чен Ына Ким Ё Чжон, в котором она сообщила, что Южную Корею ждут серьезные последствия, если Сеул не прекратит распространение агитационных листовок на территории КНДР. В частности, она пригрозила полной остановкой деятельности и без того заброшенного, созданного совместно с Югом промышленного парка Кэсон, закрытием координационного бюро и даже возможной отменой военного соглашения Южной и Северной Кореи, которое, по ее мнению, и так не имеет какой-либо фактической ценности.
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Представитель министерства объединения отметил, что правительство Южной Кореи "не раз рекомендовало общественным движениям воздержаться от рассылки листовок в КНДР", поскольку Сеул считает, что это вредит отношениям между двумя странами. Группы перебежчиков и анти-северокорейские гражданские организации часто игнорируют такой призыв, ссылаясь на право свободы слова. Южнокорейское правительство же оправдывается тем, что согласно действующему законодательству страны, запретить отправку листовок невозможно.
"На самом деле большую часть запущенных листовок находят на территории самой Южной Кореи, что приводит к загрязнению окружающей среды и увеличению нагрузки на местных жителей в связи с необходимостью их уборки. Любые действия, которые могут представлять угрозу жизни и имуществу граждан в данных регионах, а также межкорейскому сотрудничеству, должны быть прекращены", - заявил на брифинге представитель министерства объединения Ё Сан Ги.
Он добавил, что "правительство уже рассматривает принятие действенных мер по фундаментальному предотвращению таких актов, вызывающих напряженность" вблизи межкорейской границы. По его словам, власти готовят предложение о запрете пусков листовок на законодательном уровне. Пока неизвестно, примет ли мера форму законопроекта или поправки к уже имеющемуся законодательству.
В прошлом полиция уже принимала меры против активистов, которые собирались запустить шары с листовками. Но с 9 апреля по 31 мая активисты запустили шары с листовками уже три раза. Очередной пуск запланирован на 25 июня, правительство намерено предотвратить его. О мерах касательно уже проведенных пусков правительство договаривается с соответствующими органами.
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