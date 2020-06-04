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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-04T08:38
https://ria.ru/20200604/1572438026.html
Число заболевших COVID-19 сотрудников скорой на Камчатке достигло 110
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571344759_0:0:3046:1714_1036x0_80_0_0_044b63e96014b33eefd41f294697b8a0.jpg
РИА Новости

Число заболевших COVID-19 сотрудников скорой на Камчатке достигло 110

08:38 04.06.2020
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© РИА Новости / Татьяна Макеева / Перейти в фотобанкКарета скорой помощи у Тверской областной клинической больницы
Карета скорой помощи у Тверской областной клинической больницы
© РИА Новости / Татьяна Макеева
Перейти в фотобанк
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 июн – РИА Новости. Коронавирусная инфекция подтверждена у 110 сотрудников станции скорой помощи Петропавловска-Камчатского, один из которых скончался, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Ранее сообщалось, что 22 мая на станции скорой медицинской помощи Петропавловска-Камчатского был выявлен очаг коронавирусной инфекции. COVID-19 подтвердился у 38 сотрудников медицинского учреждения, из которых 18 человек – водители. Затем количество заболевших увеличивалось практически ежедневно. Всего на станции скорой помощи трудоустроены 363 человека.
"С апреля 2020 года по 4 июня 2020 года количество заболевших среди персонала станции скорой медицинской помощи Петропавловска достигло 110 человек, из них 33 водителя и 64 медицинских работника (еще 13 человек – другие сотрудники станции). За прошедшие сутки на станции выявлено 6 заболевших сотрудников. Один водитель в возрасте 60 лет рано утром скончался в городской больнице №2", - говорится в сообщении.
По данным краевого минздрава, в настоящее время на станции скорой медицинской помощи Петропавловска-Камчатского работают четыре основные бригады и две бригады центра медицины катастроф. Вместе с тем, как сообщили РИА Новости в самом упреждении, в обычное время в краевом центре работают 17 бригад скорой медицинской помощи.
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15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
По данным на 4 июня, в Камчатском крае зарегистрированы 984 человека, инфицированные COVID-19, в том числе 62 ребенка в возрасте до 17 лет. 384 человека выздоровели, 18 погибли. За последние сутки на Камчатке выявлены 35 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19. В палате интенсивной терапии – 16 пациентов, из них 6 человек – на инвазивном аппарате ИВЛ и 5 – на НИВЛ, остальные - на кислородной поддержке.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Камчатский крайПетропавловск-Камчатский
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