Число заболевших COVID-19 сотрудников скорой на Камчатке достигло 110

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 июн – РИА Новости. Коронавирусная инфекция подтверждена у 110 сотрудников станции скорой помощи Коронавирусная инфекция подтверждена у 110 сотрудников станции скорой помощи Петропавловска-Камчатского , один из которых скончался, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Ранее сообщалось, что 22 мая на станции скорой медицинской помощи Петропавловска-Камчатского был выявлен очаг коронавирусной инфекции. COVID-19 подтвердился у 38 сотрудников медицинского учреждения, из которых 18 человек – водители. Затем количество заболевших увеличивалось практически ежедневно. Всего на станции скорой помощи трудоустроены 363 человека.

"С апреля 2020 года по 4 июня 2020 года количество заболевших среди персонала станции скорой медицинской помощи Петропавловска достигло 110 человек, из них 33 водителя и 64 медицинских работника (еще 13 человек – другие сотрудники станции). За прошедшие сутки на станции выявлено 6 заболевших сотрудников. Один водитель в возрасте 60 лет рано утром скончался в городской больнице №2", - говорится в сообщении.

По данным краевого минздрава, в настоящее время на станции скорой медицинской помощи Петропавловска-Камчатского работают четыре основные бригады и две бригады центра медицины катастроф. Вместе с тем, как сообщили РИА Новости в самом упреждении, в обычное время в краевом центре работают 17 бригад скорой медицинской помощи.

По данным на 4 июня, в Камчатском крае зарегистрированы 984 человека, инфицированные COVID-19, в том числе 62 ребенка в возрасте до 17 лет. 384 человека выздоровели, 18 погибли. За последние сутки на Камчатке выявлены 35 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19. В палате интенсивной терапии – 16 пациентов, из них 6 человек – на инвазивном аппарате ИВЛ и 5 – на НИВЛ, остальные - на кислородной поддержке.