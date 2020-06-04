Зиничев и Усс с воздуха осмотрели место разлива топлива в Норильске

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"Главы ведомства и региона с воздуха оценили масштабы бедствия. На месте ЧС работает оперативная группа МЧС России, оснащенная беспилотными авиационными системами для мониторинга развития ситуации. На основе полученных данных специалисты проводят расчеты, строят ортофотопланы и модели развития обстановки", - говорится в сообщении.

Добавляется, что меры по ликвидации последствий сегодня обсудят на выездной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

В минувшую пятницу на ТЭЦ-3 Норильска получил повреждения один из резервуаров хранения дизельного топлива, произошла утечка около 21 тысячи кубометров топлива. Как поясняет компания "Норникель", основная причина аварии – потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня.

Как ранее сообщалось, пожар и разлив топлива начались после того, как в цистерну на ТЭЦ-3 врезался автомобиль, однако позднее СК РФ выдвинул иную версию. По данным следствия, сначала прохудился резервуар, топливо вылилось на проезжую часть, после чего начался пожар и загорелся проезжавший мимо автомобиль. Часть топлива попала в местный ручей и речку Амбарная.