В Кузбассе за сутки выявили 28 случаев коронавируса

КЕМЕРОВО, 4 июн - РИА Новости. Заражение коронавирусной инфекцией за последние сутки выявили еще у 28 жителей Кузбасса, сообщил губернатор региона Сергей Цививлев.
"Еще у 28 пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Они изолированы, получают лечение. Четыре пациента с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 255 человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 404 больных коронавирусом", – написал глава региона в своем Telegram-канале.
Как уточнили РИА Новости в региональном Роспотребнадзоре, десять новых случаев выявлено в Новокузнецке, пять – в Кемерово, четыре – в Междуреченске, по два в Белово и Киселевске, по одному – в Краснобродском, Прокопьевске, Гурьевском, Кемеровском и Прокопьевском районах. Среди новых выздоровевших два жителя Кемерово, по одному – из Осинников и Анжеро-Судженска.
По данным на четверг, в Кузбассе выявлено 666 случаев заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 255 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 9475 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.