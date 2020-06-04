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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-04T07:28
https://ria.ru/20200604/1572436585.html
В Кузбассе за сутки выявили 28 случаев коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870217_0:282:3072:2010_1036x0_80_0_0_8dc8032943ba7761192671142f09a7d9.jpg
РИА Новости

В Кузбассе за сутки выявили 28 случаев коронавируса

07:28 04.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 4 июн - РИА Новости. Заражение коронавирусной инфекцией за последние сутки выявили еще у 28 жителей Кузбасса, сообщил губернатор региона Сергей Цививлев.

"Еще у 28 пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Они изолированы, получают лечение. Четыре пациента с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 255 человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 404 больных коронавирусом", – написал глава региона в своем Telegram-канале.

Как уточнили РИА Новости в региональном Роспотребнадзоре, десять новых случаев выявлено в Новокузнецке, пять – в Кемерово, четыре – в Междуреченске, по два в Белово и Киселевске, по одному – в Краснобродском, Прокопьевске, Гурьевском, Кемеровском и Прокопьевском районах. Среди новых выздоровевших два жителя Кемерово, по одному – из Осинников и Анжеро-Судженска.
По данным на четверг, в Кузбассе выявлено 666 случаев заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 255 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 9475 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Кемеровская областьПроисшествия
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