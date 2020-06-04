В Кузбассе за сутки выявили 28 случаев коронавируса

"Еще у 28 пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Они изолированы, получают лечение. Четыре пациента с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 255 человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 404 больных коронавирусом", – написал глава региона в своем Telegram-канале.