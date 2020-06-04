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2020-06-04T12:34
https://ria.ru/20200604/1572435994.html
Украинский журналист Гордон заявил о "гипнотических" способностях
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РИА Новости

Украинский журналист Гордон заявил о "гипнотических" способностях

06:22 04.06.2020 (обновлено: 12:34 04.06.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУкраинский журналист Дмитрий Гордон (справа на первом плане)
Украинский журналист Дмитрий Гордон (справа на первом плане)
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Украинский журналист Дмитрий Гордон (справа на первом плане). Архивное фото
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил в эфире телеканала "Украина 24", что владеет "профессиональными приемами", при помощи которых якобы гипнотизирует людей во время интервью.
"Я неоднократно говорил в свое время, что хорошее интервью — это всегда и гипноз в том числе, это шаманство. Когда ты входишь в человека и начинаешь жить с ним одной жизнью какой-то, ныряешь в него, я бы сказал", — рассказал журналист.
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По словам Гордона, многолетняя дружба с психотерапевтом Анатолием Кашпировским, который обучил его "навыкам психологического влияния", не прошла даром.
"Я вам скажу больше — мы сейчас с вами разговариваем, но гипноз уже идет. И я не исключаю, что многие наши телезрители начнут под нашу речь засыпать", — добавил Гордон.
При этом он утвердительно ответил на вопрос ведущего о том, действительно ли можно "заряжать" воду. "Поскольку ряд людей это делали и делают, то можно", — сказал журналист.
Ранее Гордон опубликовал два интервью с депутатом Госдумы Натальей Поклонской и бывшим главой Минобороны ДНР Игорем Гиркиным (Стрелковым). Служба безопасности Украины заявила, что даст этим интервью правовую оценку. После публикации беседы с Гиркиным офис Гордона в Киеве забросали яйцами.
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