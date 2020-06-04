Глава партии Зеленского в Раде заявил о неприемлемости условий МВФ

По его словам, первый транш по программе stand-by Киев ожидает уже на следующей неделе. "А дальше есть новая программа сотрудничества с МВФ, где есть проект меморандума, в котором многие вещи изложены так, что не будут восприняты ни украинским обществом, ни парламентом", — пояснил он.