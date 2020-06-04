Глава партии Зеленского в Раде заявил о неприемлемости условий МВФ

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Условия Международного валютного фонда по новой кредитной программе неприемлемы для Украины, заявил глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия в эфире телеканала "Украина 24".
По его словам, первый транш по программе stand-by Киев ожидает уже на следующей неделе. "А дальше есть новая программа сотрудничества с МВФ, где есть проект меморандума, в котором многие вещи изложены так, что не будут восприняты ни украинским обществом, ни парламентом", — пояснил он.
Арахамия отметил, что вероятность достижения компромисса с МВФ по новому кредиту невелика. "Поэтому здесь придется вести жесткие переговоры и не факт, что они приведут к какому-то успеху. Но это другая программа, это программа на будущее, есть время пообсуждать и, в общем-то, вести переговоры", — заявил депутат.
Ранее пресс-секретарь фонда Джерри Райс рассказал, что МВФ обсуждает с Украиной новую программу кредитования на полтора года для борьбы с последствиями пандемии коронавируса. Министерство финансов сообщало, что правительство планирует завершить переговоры в начале июня, но формат помощи еще обсуждается.
Премьер Денис Шмыгаль заявил, что совет директоров МВФ до 10 июня примет решение об утверждении кредитования Киева по программе stand-by в размере пяти миллиардов долларов.
Верховная рада 13 мая на внеочередном заседании приняла законопроект о банковском регулировании. Этот документ является одним из условий для продолжения сотрудничества Киева с МВФ. Новая норма должна урегулировать вывод с рынка неплатежеспособных банков и не позволит возвращать их экс-владельцам. Президент Владимир Зеленский подписал документ 21 мая. Новый закон, в частности, делает невозможным возврат Приватбанка его бывшему владельцу Игорю Коломойскому.
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