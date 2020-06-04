Красноярский губернатор прилетел в Норильск из-за ЧП на ТЭЦ-3

В минувшую пятницу на ТЭЦ-3 Норильска в результате повреждения резервуара произошла утечка около 21 тысячи кубометров дизельного топлива. По данным компании "Норникель", к аварии привело потепление в условиях вечной мерзлоты, из-за которого сдвинулись опоры под топливными цистернами.