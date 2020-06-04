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2020-06-04T10:15
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Российские ученые выяснили, что может помешать полетам женщин в космос
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РИА Новости

Российские ученые выяснили, что может помешать полетам женщин в космос

03:53 04.06.2020 (обновлено: 10:15 04.06.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкКосмонавты
Космонавты
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
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Космонавты. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Некоторые женщины-космонавты и астронавты в период менструального цикла могут испытывать усиленные расстройства вестибулярного аппарата, что необходимо учитывать при формировании экипажей для полетов в космос, сделали вывод ученые Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, проведя соответствующие исследования.

"Возможное снижение вестибуловегетативной устойчивости у отдельных женщин на фоне menses (месячных. — Прим. ред.) необходимо учитывать при медицинском обеспечении пилотируемых полетов на Международную космическую станцию и будущих межпланетных пилотируемых космических полетов на Луну и Марс с участием женщин-астронавтов в составе экипажа", — говорится в статье сотрудников ИМБП, опубликованной в выпускаемом институтом журнале "Авиакосмическая и экологическая медицина".

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Согласно приводимым учеными данным, во время первого периода полета, когда идет адаптация космонавтов к невесомости, различные расстройства, вызванные космической болезнью движения, регистрируются у каждой второй женщины и у 38 процентов мужчин. Болезнь движения, согласно открытым источникам, характеризуется недомоганием, дискомфортом в желудке, потерей аппетита, холодным потом, головокружением, тошнотой, а в некоторых случаях рвотой.
Для изучения этой проблемы ученые провели исследование, в котором приняли участие 15 женщин-волонтеров в возрасте от 25 до 37 лет. Все они прошли тестирование на вращающемся кресле в различные фазы менструального цикла. Была выявлена тенденция к снижению вестибулярной устойчивости у отдельных женщин, что согласуется с результатами экспериментальных исследований на животных, утверждают российские ученые.
Всего в космосе побывали 64 женщины, начиная с Валентины Терешковой, в том числе 38 совершили полеты на Международную космическую станцию.
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Хочу стать космонавтомРоссияИнститут медико-биологических проблем РАНМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоссийская академия наук
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