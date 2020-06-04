Российские ученые выяснили, что может помешать полетам женщин в космос

"Возможное снижение вестибуловегетативной устойчивости у отдельных женщин на фоне menses (месячных. — Прим. ред.) необходимо учитывать при медицинском обеспечении пилотируемых полетов на Международную космическую станцию и будущих межпланетных пилотируемых космических полетов на Луну и Марс с участием женщин-астронавтов в составе экипажа", — говорится в статье сотрудников ИМБП, опубликованной в выпускаемом институтом журнале "Авиакосмическая и экологическая медицина".

Поднимет "в космос". На Урале создадут лифты с озвучкой Гагарина Вагоностроительный завод в Челябинской области готовит выпуск новых лифтов, которые перед началом движения будут говорить знаменитую гагаринскую "поехали". Такая фишка, видимо, должна привлечь внимание потенциальных покупателей.

Согласно приводимым учеными данным, во время первого периода полета, когда идет адаптация космонавтов к невесомости, различные расстройства, вызванные космической болезнью движения, регистрируются у каждой второй женщины и у 38 процентов мужчин. Болезнь движения, согласно открытым источникам, характеризуется недомоганием, дискомфортом в желудке, потерей аппетита, холодным потом, головокружением, тошнотой, а в некоторых случаях рвотой.

Для изучения этой проблемы ученые провели исследование, в котором приняли участие 15 женщин-волонтеров в возрасте от 25 до 37 лет. Все они прошли тестирование на вращающемся кресле в различные фазы менструального цикла. Была выявлена тенденция к снижению вестибулярной устойчивости у отдельных женщин, что согласуется с результатами экспериментальных исследований на животных, утверждают российские ученые.