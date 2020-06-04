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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-06-04T02:41
https://ria.ru/20200604/1572434296.html
Эксперт усомнился в прогнозе курса доллара по 90 рублей
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276987_0:32:3072:1760_1036x0_80_0_0_ae34527fd8af79e4330f0e65f75d13db.jpg
РИА Новости

Эксперт усомнился в прогнозе курса доллара по 90 рублей

02:41 04.06.2020
13203
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийские рубли
Российские рубли
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Российские рубли. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин усомнился в реалистичности прогноза о возможности роста курса доллара до 90 рублей, свое мнение он высказал в беседе с РБК.
Ранее Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) опубликовал прогноз, согласно которому курс доллара может вырасти до 90 рублей в случае, если в мире начнется вторая вспышка коронавируса и властям вновь придется вводить соответствующие ограничения.
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Как пояснил Брагин, для устойчивого выхода курса доллара на уровень 90 рублей потребуется коррекция бюджетного правила. "Потому что при наличии бюджетного правила даже очень низкие цены на нефть нормально переживаются рублем", - отметил он. При этом конце мая глава Центробанка Эльвира Набиуллина подчеркивала, что необходимость корректировки бюджетного правила не обсуждается.
Россия, отметил эксперт, выглядит выигрышнее на фоне остальных развивающихся стран с точки зрения кредитных рисков, в случае второй волны коронавируса распродажа на рынках может быть более избирательной. "Я в пессимистичный сценарий пока закладываю доллар около 80 рублей", — добавил он.
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Глава ВТБ Андрей Костин в интервью Business FM в среду выразил мнение, что доллар должен стоить не дороже 70 рублей, отметив, что его не удивляет быстрое восстановление курса рубля. "В целом российская экономика ведь обладает значительным запасом, и макроэкономические показатели у нас уникальные", - сказал он.
Опрошенные РИА Новости эксперты полагают, что при сохранении таких факторов роста курса рубля, как поддержка нефтяных котировок перед заседанием ОПЕК+, спрос на рисковые активы, в частности, ОФЗ и продажи валюты Банком России по бюджетному правилу, он может укрепиться к доллару еще примерно на 2% к текущим уровням, до 67,3-67,5 рубля.
В начале июня рубль отыграл потери после 6 марта, когда распалась прежняя сделка ОПЕК+. Согласно курсу, установленным на 4 июня Центробанком, американская валюта будет стоить 68,3413 рубля, европейская - 76,6243 рубля.
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55920220
Обсудить 12
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияДинамика курсов валютВладимир БрагинЭльвира НабиуллинаОПЕКАндрей Костин (банкир)Экономика
Популярные комментарии
"Владимир Брагин усомнился в реалистичности прогноза о возможности роста курса доллара". Я тоже был усомнен в реалистичности прогноза о повышении пенсионного возраста.
4 июня, 03:17
ЛКЛысый Кучерявый
1100005
Послушайте господа счетоводы! Вы долго будите ходить вокруг и около,уже 30 лет ходим этим шизофреническим путем! Вам кто такой бред рассказал по 90-100 руб за доллар? Либеральные сектанты типа Грефа и Ко!? Так они могут,кто бы сомневался,а что госдолг США почти 30 триллионов долларов это их вообще похоже не смущает! Все нормально,можно рубль дальше обесценивать! Вы совсем берега попутали? Вы наверно забыли что работаете в государственных учреждениях,сидите там штаны протираете,вредительством занимаетесь.А то что рубль недооцененный в 5 раз (это по скромному) вы наверно даже и представить себе боитесь!
4 июня, 05:23
Алина Эн
800011
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