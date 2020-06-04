Эксперт усомнился в прогнозе курса доллара по 90 рублей

Россия, отметил эксперт, выглядит выигрышнее на фоне остальных развивающихся стран с точки зрения кредитных рисков, в случае второй волны коронавируса распродажа на рынках может быть более избирательной. "Я в пессимистичный сценарий пока закладываю доллар около 80 рублей", — добавил он.