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2020-06-04T02:11
https://ria.ru/20200604/1572434157.html
Трамп заявил, что не думал о введении санкций против Китая из-за Гонконга
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РИА Новости

Трамп заявил, что не думал о введении санкций против Китая из-за Гонконга

02:11 04.06.2020
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Стрингер
Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не рассматривал введение санкций против Китая из-за ситуации в Гонконге.
"Я не думал об этом", - сказал Трамп в интервью телеканалу Newsmax TV, отвечая на вопрос, думал ли он над санкциями в отношении КНР и лично председателя КНР Си Цзиньпина.
Готовящийся законопроект о нацбезопасности вызвал недовольство антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые увидели в нем желание Пекина ужесточить контроль над автономией. Президент США Дональд Трамп уже пригрозил применить санкции и отозвать специальный статус Гонконга. Китай отверг любую критику и заявил, что вопросы Гонконга являются исключительно его внутренним делом.
Законопроект будет предусматривает запрет на подрывную и сепаратистскую деятельность. Он предполагает запрет на любые виды подстрекательства, направленные на свержение центрального правительства, а также терроризм и вмешательство извне.
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Дональд ТрампСи ЦзиньпинГонконгКитайСШАВ мире
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