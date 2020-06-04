Трамп заявил, что не думал о введении санкций против Китая из-за Гонконга

ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не рассматривал введение санкций против Китая из-за ситуации в Гонконге.
"Я не думал об этом", - сказал Трамп в интервью телеканалу Newsmax TV, отвечая на вопрос, думал ли он над санкциями в отношении КНР и лично председателя КНР Си Цзиньпина.
Готовящийся законопроект о нацбезопасности вызвал недовольство антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые увидели в нем желание Пекина ужесточить контроль над автономией. Президент США Дональд Трамп уже пригрозил применить санкции и отозвать специальный статус Гонконга. Китай отверг любую критику и заявил, что вопросы Гонконга являются исключительно его внутренним делом.
Законопроект будет предусматривает запрет на подрывную и сепаратистскую деятельность. Он предполагает запрет на любые виды подстрекательства, направленные на свержение центрального правительства, а также терроризм и вмешательство извне.