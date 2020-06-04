Путина удивил доклад красноярского губернатора о ЧП в Норильске

Разлив дизтоплива на ТЭЦ в Норильске. Архивное фото

Разлив дизтоплива на ТЭЦ в Норильске

МОСКВА, 4 июня - РИА Новости. Президента России Владимира Путина удивил доклад губернатора Красноярского края Александра Усса по ЧП в Норильске с разливом топлива, который не предложил пути решения проблемы.

Глава государства объявил случившееся чрезвычайной ситуацией федерального характера.

Президент попросил как можно быстрее сократить негативное влияние на окружающую среду и решить вопрос с утилизацией нефтепродуктов.

Путин также поинтересовался, почему "Норильско-Таймырская энергетическая компания" не сразу сообщила о происшествии. Получив ответ от представителя компании, что сообщение поступило сразу, президент обратился к главе МЧС Евгению Зиничеву с аналогичным вопросом. Тот в свою очередь отметил, что данные о ЧП поступили через несколько дней, это документально зафиксировано. До этого времени предприятие пыталось локализовать последствия разлива своими силами.

Задержание и уголовные дела

Норильске в рамках расследования разлива дизельного топлива задержали руководителя начальника котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании Вячеслава Старостина. Соответствующая информация размещена на сайте Генеральной прокуратуры.

По факту разлива возбуждены три уголовных дела – по статьям о порче земли, нарушении правил охраны земли при производстве работ, а также о загрязнении вод.

Следствие назначило техническую, экологическую и другие экспертизы по делу о разливе топлива в Норильске, по итогам будут установлены сумма ущерба и причины ЧП.

Гендиректора предприятия предупредили о недопустимости нарушения закона при эксплуатации особо опасных производственных объектов.

По данным Росприроднадзора , предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в районе происшествия уже превышены в десятки тысяч раз.

Росрыболовстве полагают, что на восстановление экологического баланса водной системы уйдут десятки лет.

Отказался давать показания

Задержанный по делу о разливе топлива в Норильске начальник цеха ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин от дачи показаний отказался, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко

"В рамках уголовного дела задержан начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО "НТЭК" Вячеслав Старостин, который от дачи показаний отказался", - сказала она.

Авария на ТЭЦ-3