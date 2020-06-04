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2020-06-04T12:56
https://ria.ru/20200604/1572433682.html
Путина удивил доклад красноярского губернатора о ЧП в Норильске
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/03/1572419395_0:55:3186:1847_1036x0_80_0_0_e357ec6c681df24cd81cc34370d45801.jpg
РИА Новости

Путина удивил доклад красноярского губернатора о ЧП в Норильске

01:44 04.06.2020 (обновлено: 12:56 04.06.2020)
58209
© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля" / Перейти в фотобанкРазлив дизтоплива на ТЭЦ в Норильске
Разлив дизтоплива на ТЭЦ в Норильске
© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
Разлив дизтоплива на ТЭЦ в Норильске. Архивное фото
МОСКВА, 4 июня - РИА Новости. Президента России Владимира Путина удивил доклад губернатора Красноярского края Александра Усса по ЧП в Норильске с разливом топлива, который не предложил пути решения проблемы.
Глава государства объявил случившееся чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Президент попросил как можно быстрее сократить негативное влияние на окружающую среду и решить вопрос с утилизацией нефтепродуктов.
Путин также поинтересовался, почему "Норильско-Таймырская энергетическая компания" не сразу сообщила о происшествии. Получив ответ от представителя компании, что сообщение поступило сразу, президент обратился к главе МЧС Евгению Зиничеву с аналогичным вопросом. Тот в свою очередь отметил, что данные о ЧП поступили через несколько дней, это документально зафиксировано. До этого времени предприятие пыталось локализовать последствия разлива своими силами.
Кадры работы следователей на ТЭЦ, где произошла утечка дизельного топлива
3 июня, 20:15
СК опубликовал видео разлива топлива в Норильске

Задержание и уголовные дела

В Норильске в рамках расследования разлива дизельного топлива задержали руководителя начальника котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании Вячеслава Старостина. Соответствующая информация размещена на сайте Генеральной прокуратуры.
По факту разлива возбуждены три уголовных дела – по статьям о порче земли, нарушении правил охраны земли при производстве работ, а также о загрязнении вод.
Следствие назначило техническую, экологическую и другие экспертизы по делу о разливе топлива в Норильске, по итогам будут установлены сумма ущерба и причины ЧП.
ЧС федерального масштаба: разлив топлива в Норильске
© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля" / Перейти в фотобанк

Из аварийной цистерны вылилось более 20 тысяч тонн дизельного топлива, часть его попала в местный ручей и речку Амбарную.

Сотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
1 из 11

Из аварийной цистерны вылилось более 20 тысяч тонн дизельного топлива, часть его попала в местный ручей и речку Амбарную.

© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля" / Перейти в фотобанк

Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров.

Сотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
2 из 11

Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров.

© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
© Пресс-служба "Норникеля" / Перейти в фотобанк

По предварительным данным, причиной ЧП могло стать потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под цистернами.

Сотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
3 из 11

По предварительным данным, причиной ЧП могло стать потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под цистернами.

© Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля" / Перейти в фотобанк

В Красноярском крае ввели режим ЧС федерального уровня.

Разлив дизтоплива на ТЭЦ в Норильске
4 из 11

В Красноярском крае ввели режим ЧС федерального уровня.

© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк

Авария произошла 29 мая, однако местные чиновники сообщили о случившемся в МЧС лишь через два дня.

Место разлива топлива в Норильске
5 из 11

Авария произошла 29 мая, однако местные чиновники сообщили о случившемся в МЧС лишь через два дня.

© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля" / Перейти в фотобанк

Из-за несвоевременного информирования об аварии СК возбудил дело о халатности.

Сотрудники компании Норникель на территории на ТЭЦ-3 в Норильске
6 из 11

Из-за несвоевременного информирования об аварии СК возбудил дело о халатности.

© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
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© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля" / Перейти в фотобанк

Ранее следователи завели еще три уголовных дела: о порче земли, нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ и загрязнении вод.

Сотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
7 из 11

Ранее следователи завели еще три уголовных дела: о порче земли, нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ и загрязнении вод.

© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
© Пресс-служба "Норникеля" / Перейти в фотобанк

На месте аварии работают оперативная группа МЧС из 190 человек и 35 единиц техники. Им на помощь отправили еще 100 сотрудников Сибирского спасательного центра.

Сотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
8 из 11

На месте аварии работают оперативная группа МЧС из 190 человек и 35 единиц техники. Им на помощь отправили еще 100 сотрудников Сибирского спасательного центра.

© Пресс-служба "Норникеля"
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© Фото : МЧС РФ / Перейти в фотобанк

Для уточнения обстановки и объема разлива нефтепродуктов привлекли авиацию.

Сотрудники и техника из состава аэромобильной группировки Сибирского спасательного центра МЧС России в Новосибирской области перед отправкой в Норильск
9 из 11

Для уточнения обстановки и объема разлива нефтепродуктов привлекли авиацию.

© Фото : МЧС РФ
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© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанк

Глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что ведомство нашло способ ликвидировать последствия аварии в Норильске.

Сотрудники и техника МЧС России перед отправкой в Норильск для ликвидации последствий ЧС
10 из 11

Глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что ведомство нашло способ ликвидировать последствия аварии в Норильске.

© РИА Новости / МЧС РФ
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© Фото : МЧС РФ / Перейти в фотобанк

В Росприроднадзоре добавили, что никакого сжигания как способа утилизации разлившегося топлива не будет.

Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
11 из 11

В Росприроднадзоре добавили, что никакого сжигания как способа утилизации разлившегося топлива не будет.

© Фото : МЧС РФ
Перейти в фотобанк
1 из 11

Из аварийной цистерны вылилось более 20 тысяч тонн дизельного топлива, часть его попала в местный ручей и речку Амбарную.

© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
2 из 11

Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров.

© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
3 из 11

По предварительным данным, причиной ЧП могло стать потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под цистернами.

© Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
4 из 11

В Красноярском крае ввели режим ЧС федерального уровня.

© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
5 из 11

Авария произошла 29 мая, однако местные чиновники сообщили о случившемся в МЧС лишь через два дня.

6 из 11

Из-за несвоевременного информирования об аварии СК возбудил дело о халатности.

© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
7 из 11

Ранее следователи завели еще три уголовных дела: о порче земли, нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ и загрязнении вод.

© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
8 из 11

На месте аварии работают оперативная группа МЧС из 190 человек и 35 единиц техники. Им на помощь отправили еще 100 сотрудников Сибирского спасательного центра.

© Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
9 из 11

Для уточнения обстановки и объема разлива нефтепродуктов привлекли авиацию.

© Фото : МЧС РФ
Перейти в фотобанк
10 из 11

Глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что ведомство нашло способ ликвидировать последствия аварии в Норильске.

© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
11 из 11

В Росприроднадзоре добавили, что никакого сжигания как способа утилизации разлившегося топлива не будет.

© Фото : МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Гендиректора предприятия предупредили о недопустимости нарушения закона при эксплуатации особо опасных производственных объектов.
По данным Росприроднадзора, предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в районе происшествия уже превышены в десятки тысяч раз.
В Росрыболовстве полагают, что на восстановление экологического баланса водной системы уйдут десятки лет.
Сотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
3 июня, 16:36
На устранение последствий ЧП в Норильске не хватит 14 дней, заявил Усс

Отказался давать показания

Задержанный по делу о разливе топлива в Норильске начальник цеха ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин от дачи показаний отказался, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"В рамках уголовного дела задержан начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО "НТЭК" Вячеслав Старостин, который от дачи показаний отказался", - сказала она.

Авария на ТЭЦ-3

Авария на ТЭЦ-3 произошла 29 мая из-за разгерметизации резервуара с дизельным топливом. Пострадавших нет. По данным Генпрокуратуры, 17 тысяч тонн дизельного топлива вылились на дорогу к ТЭЦ-3, которая обеспечивает Норильск и ближайшие города электроэнергией, теплом и водой. Нефтепродукты проникли в почву и попали в реку Амбарная, озеро и реку Пясино, впадающую в Карское море.
Министр энергетики РФ Александр Новак
3 июня, 16:56
ЧП в Норильске не влияет на работу энергетики, заявил Новак
1615551837
Обсудить 8
Разлив дизельного топлива в НорильскеСветлана ПетренкоКарское мореСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Генеральная прокуратура РФВладимир ПутинНорильскПроисшествия
Популярные комментарии
Вот она ,работа высокоэффективных менеджеров.
4 июня, 09:03
aa.v.ogorodnikov
20202703
В таких случаях неожиданностей не бывает. Всегда есть ответственные. Где обваловка на случай разлива? А как же снипы хрипы при хранении особо опасных материалов в охранной зоне. Значит работали незаконно или с нарушениями...
4 июня, 06:05
Юрий Баженов
2320000
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