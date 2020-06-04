Троицкая родительская суббота 2020 - что можно и чего нельзя делать

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Троицкая родительская суббота в 2020 году отмечается 6 июня. Что можно и чего нельзя делать в поминальную субботу, как и кого поминают, что это за день, а также его традиции и обычаи - в материале РИА Новости.

Что такое Троицкая суббота

Этот день поминовения усопших уникален для церковного календаря. Накануне праздника Троицы православные молятся о всех когда-либо живших людях. Поэтому устав называет эту родительскую субботу "вселенской".

Троицкая поминальная суббота - единственная в году, которая привязана к большому празднику. В этом кроется глубокий богословский смысл.

Церкви восточнохристианской традиции отмечают Троицу вместе с Пятидесятницей - на пятидесятый день после Воскресения Христова (Пасхи). А в западнохристианской традиции эти праздники разнесены на неделю. Но по сути их объединяет важнейшее евангельское событие в истории Церкви - сошествие Святого Духа на апостолов. Святой Дух - одна из ипостасей Триединого Бога. И это событие, с точки зрения вероучения, окончательно завершило процесс спасения всего человечества. А начался он с воплощения на земле Сына Божия, Который затем был распят на кресте во искупление грехов человеческих и воскрес.

И христиане молятся о снисхождении благодати Святого Духа. Ведь благодаря ей "всяка душа живится" , то есть живет. Поэтому верующие молятся об умерших, чтобы и они приобщились к источнику блаженства и спасения. Ведь, согласно канонам, "у Бога все живы".

Когда отмечается

Троица, к которой привязана Троицкая родительская суббота, в календаре Русской православной церкви всегда приходится на 50-й день после Пасхи. А праздник Светлого Христова Воскресения каждый год отмечается в разные даты – вот и Троица, и предшествующая ей родительская суббота выпадают на разные числа. Какого числа будет отмечаться Троицын день в том или ином году, можно легко узнать, как только вычислена дата Пасхи в этом году.

В 2020 году Пасха была 19 апреля. Значит, день Пятидесятницы - 7 июня. А накануне, 6 июня, православные возносят молитвы об усопших – родительская суббота.

Как отмечать

На Троицкую субботу верующие пишут записки с именами усопших, которые священник затем поминает в алтаре на литургии и на панихиде уже после службы. Кроме того, в церквях принято ставить свечи на специальный квадратный подсвечник - канун. Именно перед ним совершается поминовение умерших.

Обычно рядом с кануном расположен столик, куда можно положить еду. Ее благословляет священник, а затем она раздается нуждающимся.

Кроме того, в родительскую субботу принято раздавать милостыню. Но не просто так, а с просьбой помолиться за родственников.

Чего нельзя и что можно делать

Главное на Троицкую субботу - молитва об умерших. Она возносится как в храме на литургии, так и на кладбище.

Нередко верующие приглашают священника на могилы родственников, чтобы тот отслужил панихиду.

Однако в этом году из-за пандемии коронавируса кладбища в большинстве российских регионов закрыты. Поэтому в Русской православной церкви советуют пойти в храм.

При этом священнослужители обращают внимание, что в этот день, как и в любой другой, нельзя заниматься обрядами, не имеющими ничего общего с христианской верой - гаданиями, "вызыванием" умерших и так далее.

Зачастую у невоцерковленных людей возникает вопрос: можно ли поминать самоубиенных в этот день - согласно одному из поверий. На самом деле все не так просто.

"Это представление в народе пошло оттого, что в словах святителя Василия Великого об этом дне говорится, что мы должны в этот день молиться наиболее прилежно о тех, кто больше всего нуждается в молитвах - то есть о более грешных людях. Но в Церкви существует достаточно устойчивое представление, подтвержденное, в частности, последними документами, что наложивших на себя руки родственников можно поминать лишь только в том случае, если при жизни у них было психическое заболевание и лишили они себя жизни будучи в неадекватном состоянии. И это должно быть подтверждено судмедэкспертами", - обращает внимание известный церковный публицист протоиерей Максим Первозванский.

Поминовение усопших

"На самом деле, Церковь поминает усопших не только в родительскую, но и вообще в каждую субботу. Собственно, этот день недели посвящен поминовению усопших", - говорит церковный миссионер иеромонах Макарий (Маркиш).

Более того, по его словам, об усопших молятся за каждой литургией - то есть ежедневно. А родительские субботы служат для того, чтобы "обратить внимание верующих" на важность молитвы за умерших.

"Это очень значимая часть нашей памяти об усопших", - подчеркивает иеромонах.

Всего родительских суббот в году восемь. Помимо Троицкой, это еще и Мясопустная, или Вселенская (за неделю до Великого поста), Дмитровская (последняя перед 8 ноября, днем памяти великомученика Димитрия Солунского), Радоница (девятый день после Пасхи), поминовение убиенных воинов на 9 мая, а также субботы второй, третьей и четвертой недель Великого поста.

Какие молитвы читать

Молитвы об усопших включены в молитвослов. Вот самая простая из них: "Упокой, Господи, душу усопшего раба/рабы Твоего/Твоея (называется имя)". Если же поминаются несколько человек, то "души рабов Твоих".

"Также можно пропеть "Со святыми упокой" и "Вечную память", - говорит отец Максим Первозванский.

Но самое главное, отмечает священнослужитель, - участие в общей молитве, которая совершается в храме.

Традиции и обряды

Поздравление с Троицкой родительской субботой у верующих не слишком распространено, хотя то, что это особый памятный день говорят все воцерковленные православные. И отмечается он издавна.

Русская история знает немало народных обычаев, связанных с этим днем. Так, Троицкую субботу еще 200 лет назад называли Зеленой. Дело в том, что на нее было принято украшать могилы зеленью.

Этот обычай связан с древним поверьем, будто бы на Троицу души умерших временно возвращались к своим телам. А украшенное место упокоения в народном представлении должно понравиться умершим родичам.

В наши дни этот обычай практически нигде не встречается. Тем не менее, духовенство не видит в нем ничего плохого.