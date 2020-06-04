У семьи из Оренбуржья во время "спецоперации" отобрали четырех детей

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости, Мария Семенова. Уже несколько дней в соцсетях обсуждают скандальное видео: сотрудники опеки и полиции выносят из квартиры детей, в то время как мать, Алена Л., бьется в наручниках. Добровольно отдавать их в приют она отказалась, поэтому применили силу. Дело происходит в Оренбургской области. Региональное правительство признало действия сотрудников адекватными. Более того, Алене выписали штраф за сопротивление полиции. Что привело к этой драме — в материале РИА Новости.

"Семье было нечего есть"

Николай и Алена — обычная российская семья из глубинки. Родители пятерых детей, на материнский капитал купили дом в поселке Тюльпанный Оренбургской области. По словам знакомых, жили душа в душу. Однако и друзья, и общественники признают: супруги нуждались в помощи. Теперь у многодетных родителей на четыре рта меньше — единственная поддержка, которую оказали местные чиновники. Пятый ребенок остался дома (почему его не забрали, неизвестно, с органами опеки нам связаться не удалось).

"Все увидели результат их совместного быта, но никто не поинтересовался, как они выживали. Это ненормально, когда дети, рожденные в любви, не имеют законного отца: он не мог получить российский паспорт (Николай до недавнего времени был гражданином Казахстана. — Прим. ред.). Один раз его судили за кражу, он на это пошел, потому что семье нечего было есть. На самом деле Николай работящий, ответственный, не чурается никакого труда", — рассказал РИА Новости друг семьи.

Аватарка в соцсетях у Николая и Алены одинаковая — на фото они стоят в обнимку. "Мы самые счастливые радители", — написано в статусе многодетной матери (орфография сохранена. — Прим. ред.).

"Алена ревнивая, Николай шага без ее одобрения не делал. Спиртное не употреблял, не курил", — замечает друг пары.

"Было несколько конфликтов с опекой"

По информации СУ СК по Оренбургской области, детей изъяли на основании постановления главы Домбаровского района, принятого в связи с риском обрушения потолка в доме, где живет семья. Все случилось еще 25 мая, Алена и Николай опубликовали видео в соцсетях через два дня. После чего на ситуацию обратили внимание местные СМИ.

Анна Межова, президент фонда "Сохраняя жизнь", который помогает семье, подчеркнула, что у родителей нет на руках акта об изъятии детей. Это документ, в котором указываются в том числе и причины таких действий. Так что и отец с матерью, и общественники располагают только информацией из официальных релизов.

Алена и Николай и раньше попадали под пристальное внимание чиновников. "Намешано много всего. По отдельности ничего страшного, а когда собирается вместе, получается не очень красивая картина. Среди претензий, например, потрепанная одежда, а также то, что мать редко купала детей. Но они недавно провели в дом воду и она еле-еле течет. А до этого носили из колодца на окраине деревни. Их нельзя обвинять в этом", — считает Межова.

Сорок семь звонков врачу

Первый раз Алену оштрафовали за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, когда ее ребенок оказался в реанимации. "У него поднялась температура, родители 47 раз звонили местному участковому педиатру. Врач ночью не смог приехать, ребенка привезли в больницу уже утром, он сразу попал в реанимацию, после чего маму оштрафовали", — объясняет руководитель благотворительного фонда. Межова не знает, вызывала ли семья скорую помощь.

© Страница Николая Саморока на Youtube Изъятие детей у Алены и Николая в поселке Тюльпанном Оренбургской области. Стоп-кадр видео © Страница Николая Саморока на Youtube Изъятие детей у Алены и Николая в поселке Тюльпанном Оренбургской области. Стоп-кадр видео

В пресс-службе правительства области РИА Новости подтвердили правомерность изъятия детей. Министр образования региона Алексей Пахомов вскользь отметил, что это связано с медицинской помощью. "Я, к сожалению, не могу поделиться подробностями, которые мы узнали об этой семье на совещании, потому что это закрытая информация, врачебная тайна", — добавил он. Возможно, министр подразумевал ту самую историю с реанимацией.

Сто тысяч, которых не было

Масла в огонь добавила публикация в официальном телеграм-канале областного правительства, где говорилось, что семья получила материальную помощь на ремонт дома — сто тысяч рублей, однако не воспользовалась деньгами по назначению. Николай и Алена опровергли это в беседе с местными журналистами, но в соцсетях многие осудили родителей, растративших целевые государственные средства.

Позже чиновники признали, что ошиблись: речь шла не о деньгах на ремонт, а о региональном материнском капитале. "У нас была неверная информация от Домбаровского района. На маткапитал они имеют право — это оформлено и заверено. Но деньгами семья не воспользовалась, у них четкое целевое назначение, потратить эту сумму на ремонт нельзя", — рассказали агентству в пресс-службе правительства.

Тем не менее ситуация чиновникам кажется странной. На федеральный маткапитал — это 453 тысячи — в маленьком поселке можно было купить жилье в хорошем состоянии.

"Надо помогать, а их просто долбили"

По словам Анны Межовой, на сегодня доход семьи из семи человек — двадцать тысяч рублей. "Если они не справляются, надо помогать, а их просто долбили. С ними никто не разговаривал по-человечески — только угрозы и штрафы. Грамотный психолог мог бы составить план реабилитации. У них низкие родительские компетенции, мы понимаем, что тут нужно работать. И все же детей можно и нужно вернуть", — уверена Межова.

О том, под каким прессом находилась семья, можно судить по тому, что они решились на покупку, серьезно ударившую по более чем скромному бюджету. Николай приобрел автомобильный видеорегистратор за четыре тысячи рублей. На это устройство и записано то самое видео, разлетевшееся по Сети. "На них постоянно давили, опека и полиция угрожали изъятием детей. Они решили подобным образом обороняться — и, как видим, не зря", — подытожила Межова.

Сейчас прокуратура и Следственный комитет проводят проверку. Мы несколько дней пытались связаться с самими родителями, но тщетно. Знакомые семьи говорят, что они очень напуганы.