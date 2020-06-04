Томская онлайн-игра познакомит школьников с наукой без учебников

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Во время летних каникул российские школьники смогут получить знания в сфере науки, бизнеса и новейших технологий не выходя из дома и без учебников. Томские университеты запустили онлайн-игру Inside Game с лекциями, мастер-классами и конкурсами от экспертов региона.

Преподаватели вузов, ученые, IT-специалисты, предприниматели в игровой форме расскажут детям о мире науки и техники онлайн. За два месяца среди прочего дети обучатся основам инжиниринга и программирования, микроэлектроники и агроведения, создадут мобильное приложение, заведут блог и соберут беспилотник.

Каждый день Inside Game будет посвящен определенной теме — от химических явлений и виртуальной реальности до создания стартапов и программирования игр.

Как рассказала один из организаторов, директор технопарка "Кванториум" Полина Мозгалева, игровой проект структурирует день участника таким образом, чтобы ребенок был постоянно занят различными активностями — лекциями, мастер-классами, челленджами.

При этом участники не будут проводить весь день за компьютером. Встречи в прямом эфире рассчитаны на 30 минут, а оставшееся время будет отдано самообразованию, решению кейсов, участию в конкурсах с призами и тематической физической нагрузке.

"Мы расставили расписание таким образом, чтобы у ребят в течение дня была интересная занятость. То, что проект находится в онлайне, не значит, что они все там и делают. Благодаря заданиям и челленджам мы, по сути, уводим ребенка в офлайн-активность", — подчеркнула директор детского технопарка.

Кроме того, каждую пятницу в проекте проходит семейный день, когда дается 12 заданий. Выполнив их, дети смогут подготовиться к выходным и интересно провести время с родителями.

"Я считаю, что наша задача — не создать контент, который дети могли бы просто посмотреть в любое время, наша задача — выйти в прямой эфир, на связь с детьми. В этом изюминка нашего проекта. Мы можем помочь организовать день ребенка более интересно", — отметила Полина Мозгалева, рассказывая об отличительных особенностях онлайн-игры Inside Game.