В РПЦ назвали дату освящения главного храма Вооруженных сил

МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл 22 июня совершит чин великого освящения главного храма Вооруженных сил России, сообщается в среду на сайте Русской православной церкви.
Храм Воскресения Христова, главный храм Вооруженный сил России, возвели в подмосковном парке "Патриот" к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Храм планировали освятить к 9 мая, но из-за эпидемии коронавируса богослужение и церемонию открытия перенесли.
"Двадцать второго июня 2020 года, в День памяти и скорби, в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха "Патриот" в подмосковной Кубинке состоится освящение патриаршего собора в честь Воскресения Христова — главного храма Вооруженных сил РФ. Планируется, что чин великого освящения совершит святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл", - говорится в сообщении.
Строительство храма осуществлялось на добровольные пожертвования граждан и организаций, поступивших в специально созданный благотворительный фонд "Воскресение". В РПЦ отмечают, что в фонд поступило более 3 миллиардов рублей. Как сообщил гендиректор благотворительного фонда "Воскресение" Александр Каньшин, Москва выделила 2 миллиарда рублей, Московская область — 950 миллионов, подчеркивают в РПЦ.
"Более 3 миллионов рублей пожертвований поступило от граждан и организаций из Казахстана, Украины, иных государство СНГ и Балтии, а также Болгарии, Сербии, Румынии, других стран Европы и Азии, в том числе входящих в Международную конфедерацию генералов, адмиралов и офицеров резерва", — сказал Каньшин, слова которого приводятся в сообщении.
На территории храмового комплекса также откроют музей-галерею "Дорога памяти". Ее длина - 1 418 шагов, по числу дней Великой Отечественной войны. Там размещены данные о более 33 миллионах участников ВОВ и их сохранившиеся фотографии. Из особенностей храма - образ Спаса Нерукотворного — "самое большое изображение лика Христа, выполненное в технике мозаики", подчеркнули в патриархии.