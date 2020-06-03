Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2020-06-03T21:35
https://ria.ru/20200603/1572429481.html
В РПЦ назвали дату освящения главного храма Вооруженных сил
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571443355_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_37165515f6530427f85afa235420a642.jpg
РИА Новости

В РПЦ назвали дату освящения главного храма Вооруженных сил

21:17 03.06.2020 (обновлено: 21:35 03.06.2020)
436
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГлавный храм Вооруженных сил РФ
Главный храм Вооруженных сил РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл 22 июня совершит чин великого освящения главного храма Вооруженных сил России, сообщается в среду на сайте Русской православной церкви.
Храм Воскресения Христова, главный храм Вооруженный сил России, возвели в подмосковном парке "Патриот" к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Храм планировали освятить к 9 мая, но из-за эпидемии коронавируса богослужение и церемонию открытия перенесли.
"Двадцать второго июня 2020 года, в День памяти и скорби, в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха "Патриот" в подмосковной Кубинке состоится освящение патриаршего собора в честь Воскресения Христова — главного храма Вооруженных сил РФ. Планируется, что чин великого освящения совершит святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл", - говорится в сообщении.
Строительство храма осуществлялось на добровольные пожертвования граждан и организаций, поступивших в специально созданный благотворительный фонд "Воскресение". В РПЦ отмечают, что в фонд поступило более 3 миллиардов рублей. Как сообщил гендиректор благотворительного фонда "Воскресение" Александр Каньшин, Москва выделила 2 миллиарда рублей, Московская область — 950 миллионов, подчеркивают в РПЦ.
Елоховский собор в Москве
Вчера, 11:10Религия и мировоззрение
"Исполнить последнее желание": как прошли службы в открывшихся храмах РПЦ
"Более 3 миллионов рублей пожертвований поступило от граждан и организаций из Казахстана, Украины, иных государство СНГ и Балтии, а также Болгарии, Сербии, Румынии, других стран Европы и Азии, в том числе входящих в Международную конфедерацию генералов, адмиралов и офицеров резерва", — сказал Каньшин, слова которого приводятся в сообщении.
На территории храмового комплекса также откроют музей-галерею "Дорога памяти". Ее длина - 1 418 шагов, по числу дней Великой Отечественной войны. Там размещены данные о более 33 миллионах участников ВОВ и их сохранившиеся фотографии. Из особенностей храма - образ Спаса Нерукотворного — "самое большое изображение лика Христа, выполненное в технике мозаики", подчеркнули в патриархии.
Храм Христа Спасителя закрыт для посещения
Вчера, 08:00Распространение нового коронавируса
"Все совсем иначе". Почему в российские храмы пустят не всех
2320007
Обсудить 2
Религия и мировоззрениеРелигияВеликая Отечественная война (1941-1945)Главный храм Вооруженных сил РоссииНовости - Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьОбщество
Популярные комментарии
Храм конечно офигительный построили судя по фоткам в инете, 10 баллов из 10, обязательно заеду вживую посмотреть.
3 июня, 21:20
СССергей Смирнов
700003
Рекомендуем
Авария с участием поезда в депо Планерное Московского метрополитена
Появилось фото пробившего стену поезда московского метро
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
США готовят новые санкции против "Северного потока-2"
Набережная Онежского озера на закате дня в Петрозаводске
Власти Карелии отказались от празднования столетия республики
Сотрудники полиции на одной из улиц в Вашингтоне во время акции протеста
В Вашингтоне продлили комендантский час
Медицинский работник подключает пациента к аппарату ИВЛ в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Тверской областной клинической больницы
Получившую отказ в медпомощи роженицу с COVID-19 под Псковом сняли с ИВЛ
Автомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Мурашко назвал показания к госпитализации больных COVID-19
Президент США Дональд Трамп на брифинге по поводу ситуации с коронавирусом
Трамп прошел ежегодный медосмотр
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Мурашко оценил готовность системы здравоохранения лечить больных COVID-19
Города России. Санкт-Петербург
Жителям Петербурга с 5 июня разрешили посещать храмы
Здание МИД Великобритании в Лондоне
МИД Британии принял к сведению ядерную стратегию России
Дезинфекция железнодорожного вокзала в Красноярске
В Красноярском крае в четверг снимут часть ограничений
Здание Международного аэропорта Сочи
Международный аэропорт Сочи вернулся к обычному режиму работы
Президент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин на форуме New Retail Forum. Почта России
Глава ВТБ считает, что доллар должен стоить не дороже 70 рублей
Сбор урожая сои в штате Мэриленд в США
Китай нанес сокрушительный удар в мировой экономической войне
Президент США Дональд Трамп проходит мими граффити, нарисованного протестующими в Вашингтоне
Snapchat перестанет отображать аккаунт Трампа в разделе "интересное"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:04Трамп заявил, что полиция не применяла резиновые пули против протестующих
02:02Россиянам предрекли новую модель потребления
02:01СМИ: США направили грузовики с техникой из Ирака на северо-восток Сирии
01:55Помпео встретился с участниками событий на площади Тяньаньмэнь 1989 года
01:54Трамп не считает нужным привлекать военных для подавления беспорядков
01:49В России за сутки потушили 26 лесных пожаров
01:47Протестующие у Белого дома в США провели минуту молчания на коленях
01:42В КБР мужчину придавило деревом в машине из-за сильного ветра
01:38Эксперты: рано говорить о том, кто первым получит вакцину от COVID-19
01:38Перенесшая COVID-19 Алена Бабенко дала совет другим пациентам
01:20Боливия частично возобновила внутренние перелеты
01:16В США не увидели эффекта от гидроксихлорохина в профилактике COVID-19
01:03Эксперт рассказал, как Россия помогла кораблю Маска состыковаться с МКС
00:55Мастерская Брусникина поставила спектакль в игре The Sims 4
00:51В Чечне 11 человек пострадали из-за сильного ветра и дождя
00:42Подступы к Белому дому в Вашингтоне перегородили военной техникой
00:36США добавили в "черный список" еще семь кубинский организаций
00:21Суд арестовал еще одного участника перестрелки в Киевской области
00:19В Йемене не менее девяти человек погибли из-за проливных дождей
00:16СМИ: Хафтар отказался от переговоров с ПНС до отхода военных из Турции
Лента новостейМолния