В РПЦ назвали дату освящения главного храма Вооруженных сил

МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл 22 июня совершит чин великого освящения главного храма Вооруженных сил России, сообщается в среду на сайте Русской православной церкви.

На территории храмового комплекса также откроют музей-галерею "Дорога памяти". Ее длина - 1 418 шагов, по числу дней Великой Отечественной войны. Там размещены данные о более 33 миллионах участников ВОВ и их сохранившиеся фотографии. Из особенностей храма - образ Спаса Нерукотворного — "самое большое изображение лика Христа, выполненное в технике мозаики", подчеркнули в патриархии.