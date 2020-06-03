Объявлен список фильмов, отобранных в этом году Каннским фестивалем

МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Пьер Лескюр и Тьери Фремо объявили официальную программу 73-го Каннского фестиваля из 56 фильмов, Пьер Лескюр и Тьери Фремо объявили официальную программу 73-го Каннского фестиваля из 56 фильмов, сообщается на официальной странице смотра.

В нее вошли, в частности, "Французский диспетчер" Уэса Андерсона и "Лето 85-го" Франсуа Озона.

"Эти картины будет сопровождать логотип фестиваля во время их показа в кинотеатрах и на других смотрах", – говорится в официальном сообщении на сайте.

Всего эксперты просмотрели 2067 лент. Их количество в этом году впервые превысило две тысячи. В прошлом году отборочный комитет выбирал из 1845 работ.

Фестиваль должен был проходить в этом году с 12 по 23 мая, но 19 марта решено было перенести его на начало июля, а в апреле организаторы объявили, что смотр в привычном формате в этом году проходить не будет, но официальная программа будет представлена.