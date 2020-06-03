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Культура
2020-06-03T21:24
https://ria.ru/20200603/1572429347.html
Объявлен список фильмов, отобранных в этом году Каннским фестивалем
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564926999_0:63:1200:738_1036x0_80_0_0_8fc0b474420fd28dc039cf386ab38323.jpg
РИА Новости

Объявлен список фильмов, отобранных в этом году Каннским фестивалем

21:24 03.06.2020
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© Fox Searchlight Pictures, American Empirical Pictures, Indian Paintbrush, Studio Babelsberg, 2020Фильм "Французский диспетчер"
Фильм Французский диспетчер
© Fox Searchlight Pictures, American Empirical Pictures, Indian Paintbrush, Studio Babelsberg, 2020
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Пьер Лескюр и Тьери Фремо объявили официальную программу 73-го Каннского фестиваля из 56 фильмов, сообщается на официальной странице смотра.
В нее вошли, в частности, "Французский диспетчер" Уэса Андерсона и "Лето 85-го" Франсуа Озона.
"Эти картины будет сопровождать логотип фестиваля во время их показа в кинотеатрах и на других смотрах", – говорится в официальном сообщении на сайте.
Всего эксперты просмотрели 2067 лент. Их количество в этом году впервые превысило две тысячи. В прошлом году отборочный комитет выбирал из 1845 работ.
Фестиваль должен был проходить в этом году с 12 по 23 мая, но 19 марта решено было перенести его на начало июля, а в апреле организаторы объявили, что смотр в привычном формате в этом году проходить не будет, но официальная программа будет представлена.
Гендиректор фестиваля Тьерри Фремо ранее сообщал, что отобранные для 73-го Каннского кинофестиваля фильмы планируется выпустить в прокат до весны 2021 года, данные картины не смогут принять участие в смотре следующего года. Также он рассчитывает, что в следующем году жюри смотра вновь станет американский режиссер Спайк Ли.
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КультураСамоизоляцияКоронавирус COVID-19Кино и сериалыНовости культурыУэс АндерсонФрансуа Озон
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