Моргулов обсудил с послом Китая двусторонние отношения

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов по телефону обсудил с послом Китая в Москве Чжан Ханьхуэем российско-китайские отношения, сообщает МИД России.
"Обсуждались актуальные вопросы российско-китайских отношений, а также взаимодействия двух стран в сопряжении Евразийского интеграционного проекта, в котором участвует Россия, и китайской программы "Один пояс, один путь", - говорится в сообщении.
Концепция "Один пояс, один путь" - международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более чем 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем. Идея формирования "Экономического пояса Шелкового пути" была выдвинута лидером КНР Си Цзиньпином и впервые прозвучала во время его выступления в Астане в рамках государственного визита в Казахстан в сентябре 2013 года.