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2020-06-03T14:56
https://ria.ru/20200603/1572408052.html
В Приамурье ошибочно направили выплаты к юбилею Победы ветеранам-даманцам
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РИА Новости

В Приамурье ошибочно направили выплаты к юбилею Победы ветеранам-даманцам

14:56 03.06.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЛисты с денежными купюрами номиналом 2000 рублей
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© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Отделение Пенсионного фонда России по Амурской области ошибочно направило единовременную выплату к 75-летию Победы ветеранам, принимавшим участие в боях в районе острова Даманский, сообщила пресс-служба отделения.
Ранее сообщалось, что прокуратура Амурской области проверит, требовало ли региональное отделение Пенсионного фонда у ветеранов возврата выплат ко Дню Победы.
В соответствии с указом президента в апреле 2020 года отделение ПФР по Амурской области произвело единовременную выплату в размере 50 и 75 тысяч рублей. В отделении уточнили, что в отличие от ежегодной выплаты круг лиц, которые имеют на нее право, значительно шире. В том числе, право было предоставлено ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпунктах 1-3 пункта 1 статьи 2 Федерального закона "О ветеранах". По этой причине отделение ПФР в Амурской области включило в список получателей граждан, принимавших участие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей в марте 1969 года в районе острова Даманский.
"Результаты проверки правильности осуществления единовременной выплаты показали, что включение в список получателей граждан, не связанных непосредственно с событиями 1941-1945 годов, ошибочно", - отметили в отделении ПФР, уточнив, что выплата является дополнительной мерой поддержки ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, "а не гражданам, которые приравнены к ним в определенных вопросах, но не имеющим непосредственного отношения к событиям указанного военного периода".
Табличка на здании Пенсионного фонда Российской Федерации
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После обнаружения ошибки руководство отделения связалось с представителем ветеранов-даманцев в Амурской области, было принято решение направить уведомления, в которых гражданам принесены искренние извинения, с просьбой вернуть излишне выплаченную сумму в добровольном порядке, добавили в отделении ПФР. Ряд ветеранов уже вернули деньги в полном объеме.
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Пенсионный фонд РФАмурская областьОбщество
Популярные комментарии
Отвратительно!!! Даманский был в 1969 году, это 51 год назад! Даманские ветераны - это тоже ВЕТЕРАНЫ, и очень уже немолодые, за страну воевали! Что, обеднела бы страна, если бы им эти деньги оставили??? Стыдно!
3 июня, 15:02
kkwlinat
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