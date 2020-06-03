В Приамурье ошибочно направили выплаты к юбилею Победы ветеранам-даманцам

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Отделение Пенсионного фонда России по Отделение Пенсионного фонда России по Амурской области ошибочно направило единовременную выплату к 75-летию Победы ветеранам, принимавшим участие в боях в районе острова Даманский, сообщила пресс-служба отделения.

Ранее сообщалось, что прокуратура Амурской области проверит, требовало ли региональное отделение Пенсионного фонда у ветеранов возврата выплат ко Дню Победы.

В соответствии с указом президента в апреле 2020 года отделение ПФР по Амурской области произвело единовременную выплату в размере 50 и 75 тысяч рублей. В отделении уточнили, что в отличие от ежегодной выплаты круг лиц, которые имеют на нее право, значительно шире. В том числе, право было предоставлено ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпунктах 1-3 пункта 1 статьи 2 Федерального закона "О ветеранах". По этой причине отделение ПФР в Амурской области включило в список получателей граждан, принимавших участие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей в марте 1969 года в районе острова Даманский.

"Результаты проверки правильности осуществления единовременной выплаты показали, что включение в список получателей граждан, не связанных непосредственно с событиями 1941-1945 годов, ошибочно", - отметили в отделении ПФР, уточнив, что выплата является дополнительной мерой поддержки ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, "а не гражданам, которые приравнены к ним в определенных вопросах, но не имеющим непосредственного отношения к событиям указанного военного периода".