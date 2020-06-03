В ОНФ поддержали Бокерию, снявшегося в ролике о Конституции

Телеканал RT в преддверии голосования по поправкам в Конституцию РФ подготовил видеоролик, в котором российские общественные деятели и артисты зачитали преамбулу к основному закону страны. После этого Навальный опубликовал ролик в своем Telegram-канале, сопроводив его оскорбительным комментарием.

"Я считаю, это низко и подло оскорблять людей, заслуживших свой авторитет трудом, работой и жизнью, тех людей, которые являются образцами для миллионов. Особенно если речь о людях, чье призвание спасать людей, в частности, о Лео Бокерии. Человек, который позволяет себе говорить о таких людях "холуи", наверное, таков и сам. И ценности у него в жизни совершенно другие, не такие, как у нас", - приводит пресс-служба слова эксперта ОНФ, доктора медицинских наук, профессора Андрея Продеуса.