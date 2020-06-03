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2020-06-03T14:53
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В ОНФ поддержали Бокерию, снявшегося в ролике о Конституции
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РИА Новости

В ОНФ поддержали Бокерию, снявшегося в ролике о Конституции

14:53 03.06.2020
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковЛео Бокерия
Лео Бокерия
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Лео Бокерия . Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Врачебное сообщество ОНФ выступило в поддержку президента общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академика РАН Лео Бокерии, снявшегося в ролике о поправках к конституции, участников которого оскорбил оппозиционер Алексей Навальный, сообщает пресс-служба Народного фронта.
Телеканал RT в преддверии голосования по поправкам в Конституцию РФ подготовил видеоролик, в котором российские общественные деятели и артисты зачитали преамбулу к основному закону страны. После этого Навальный опубликовал ролик в своем Telegram-канале, сопроводив его оскорбительным комментарием.
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"Я считаю, это низко и подло оскорблять людей, заслуживших свой авторитет трудом, работой и жизнью, тех людей, которые являются образцами для миллионов. Особенно если речь о людях, чье призвание спасать людей, в частности, о Лео Бокерии. Человек, который позволяет себе говорить о таких людях "холуи", наверное, таков и сам. И ценности у него в жизни совершенно другие, не такие, как у нас", - приводит пресс-служба слова эксперта ОНФ, доктора медицинских наук, профессора Андрея Продеуса.
Осудил слова Навального и главный врач Городищенской районной больницы Пензенской области Алексей Каргин. В свою очередь, член центральной ревизионной комиссии ОНФ, сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Юрий Жулев напомнил о необходимости каждому человеку, вне зависимости от его политических взглядов, "хранить внутренние этические границы".
"Люди, о которых идет речь, очень много сделали для страны. Лео Бокерия пользуется безусловным авторитетом как в медицинском сообществе, так и среди пациентов. Он своими руками дал возможность жить огромному количеству людей. Поэтому за политическими играми не надо забывать о собственной элементарной этике и порядочности", – посоветовал Жулев.
Кроме Бокерии в ролике снялись и стали объектом критики оппозиционера ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко, актеры Василий Лановой, Ирина Купченко и Иван Охлобыстин, космонавт Олег Кононенко, дизайнер Артемий Лебедев и другие.
Ранее с осуждением Навального выступили глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов и сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Цунаева.
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Лео БокерияАлексей НавальныйРоссийская академия наукОбщероссийский народный фронтОбщество
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