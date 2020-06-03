Министр Экваториальной Гвинеи назвал ключевые факторы для нефтяного рынка

"И выборы в США, и Covid-19 будут ключевыми факторами. Выиграет ли республиканец или демократ – оба они будут влиять. Не могу сказать, позитивно или негативно, просто по-разному. И что касается второй волны пандемии, она тоже совершенно точно будет сказываться на нас, потому что снова мы будем в ситуации, когда товар есть, а разместить и отправить его некуда", - сказал министр, комментируя вопрос о ключевых факторах влияния на рынок в 2020 году.