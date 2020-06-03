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Министр Экваториальной Гвинеи назвал ключевые факторы для нефтяного рынка
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РИА Новости

Министр Экваториальной Гвинеи назвал ключевые факторы для нефтяного рынка

14:33 03.06.2020 (обновлено: 15:18 03.06.2020)
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© РИА НовостиМинистр горнорудной промышленности и углеводородов Экваториальной Гвинеи Габриэль Мбага Обианг Лима
Министр горнорудной промышленности и углеводородов Экваториальной Гвинеи Габриэль Мбага Обианг Лима
© РИА Новости
Министр горнорудной промышленности и углеводородов Экваториальной Гвинеи Габриэль Мбага Обианг Лима. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Ключевыми факторами для мирового рынка нефти в ближайшее время будут выборы президента США и вторая волна Covid-19, заявил в интервью РИА Новости министр горнорудной промышленности и углеводородов Экваториальной Гвинеи Габриэль Мбага Обианг Лима.
"И выборы в США, и Covid-19 будут ключевыми факторами. Выиграет ли республиканец или демократ – оба они будут влиять. Не могу сказать, позитивно или негативно, просто по-разному. И что касается второй волны пандемии, она тоже совершенно точно будет сказываться на нас, потому что снова мы будем в ситуации, когда товар есть, а разместить и отправить его некуда", - сказал министр, комментируя вопрос о ключевых факторах влияния на рынок в 2020 году.
Он ожидает, что вторая волна вспышки коронавирусной инфекции произойдет в конце года.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,1 миллионов случаев заболевания, свыше 376 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Читайте полный текст интервью >>
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