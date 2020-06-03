Габриэль Мбега Обианг Лима: этот и следующий год потеряны для нефти

Коронакризис не пощадил ни больших, ни малых производителей нефти. Но в мае в силу вступила мегасделка ОПЕК+, страны начали снимать карантинные меры и, кажется, повеяло возвращением стабильности в отрасль. Однако министр горнорудной промышленности и углеводородов Экваториальной Гвинеи Габриэль Мбега Обианг Лима считает, что говорить о восстановлении баланса на рынке в скором времени рано. О первых результатах сделки ОПЕК+, потерянных годах для нефтегаза и перспективных проектах с Россией он рассказал в интервью РИА Новости. Беседовала Татьяна Киселева.

— Господин министр, май стал важным месяцем для рынка нефти: в действие вступила сделка ОПЕК+, а некоторые страны начали постепенно ослаблять ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса. Говоря о влиянии этих событий на спрос и предложение, какие изменения вы можете отметить?

— Я думаю, что сделка ОПЕК+ была очень важной инициативной, мы считаем, что она действительно сейчас влияет на рынок. Но мы пытаемся справиться с очень серьезной проблемой – это падение спроса, которое сильно отразилось на цене нефти.

Так что мы мониторим ситуацию, близится июньская министерская встреча, но мы все обеспокоены тем, что впереди еще долгий путь.

— По вашим оценкам, какой объем предложения удалось убрать с рынка с начала мая?

— Изначальной идеей было сократить 10 миллионов баррелей в сутки, я должен сказать, этот объем мы сократили, даже больше. Некоторые сделали это добровольно, некоторые вынужденно из-за причин, связанных с самой добычей, но также и из-за другого важного фактора – это сложности с размещением нефти на рынке.

Есть и такие страны, как Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт и некоторые другие, которые определенно сократили гораздо больше, чем от них требовалось. И я думаю, что все это важно, потому мы достигли стабильности, а это то, чего мы и хотим. Я имею в виду, что мы не хотим слишком высоких цен или слишком низких, нам нужна стабильность. Потому что тогда мы можем лучше осуществлять бюджетное планирование.

— Очевидно, на рынке нефти все еще избыток предложения. Как вы считаете, когда стоит ожидать возвращения баланса? Например, глава Минэнерго РФ Александр Новак недавно сказал, что надеется на восстановление баланса спроса и предложения в июне-июле, согласны с этим?

— Я думаю, что потребуется больше времени. Согласно тем, кто изучает пандемию, мы преодолели или все еще в процессе преодоления первой волны. Но вторая волна обычно более тяжелая и опасная, и она должна наступить в конце года. Так что балансировка рынка уже летом – крайне сложная задача. Я бы сказал, что кто бы ни говорил, что это произойдет скоро, он невероятно оптимистично настроен. Моя точка зрения — о балансе рынка раньше 2022 года можно не говорить.

Также все зависит от того, что подразумевается под балансом. Кто-то может сказать, что все, достаточно, так как появилась возможность продавать. А потом другие говорят, что баланс – это цены, которые были у нас до пандемии.

— Экваториальная Гвинея также является членом Африканской организации производителей нефти (APPO), которая обязалась поддержать сделку ОПЕК+ собственным сокращением добычи, пообещав детали сообщить позднее. Но до сих пор нет никаких новостей, ситуация изменилась?

— Вы знаете, что несколько членов APPO входят и в состав ОПЕК. Их слова были правдой. Есть такие члены, как Алжир, Экваториальная Гвинея, Нигерия, Конго, Габон. И все эти страны, включая Экваториальную Гвинею, уже взяли на себя обязательства, поэтому в реальности APPO просто подтвердила то, что мы уже сделали, и ключевые производители взяли на себя обязательства.

— Но в заявлении они говорили о тех странах, которые не являются членами ОПЕК или ОПЕК+.

— Да, но страны-члены APPO, которые не входят в ОПЕК+, являются очень маленькими производителями, некоторые даже потребляют больше, чем производят, а некоторые сделали открытие (запасов), но добычу нефти пока не начали. Так что даже если они привержены (сделке), они не добывают. Страны, как Сенегал, Мозамбик – они сделали огромные открытия, они развивают проекты, даже Уганда, но добычи пока нет. Так что в реальности они привержены, но ограничены в своих возможностях.

— Первое министерское заседание ОПЕК+ должно произойти уже совсем скоро, в июне. И есть информация, что альянс вместо ослабления условий сделки рассматривает продление с июля текущего объема сокращения добычи (9,7 миллиона баррелей в сутки), который пока действует на май-июнь. Расскажите, что обсуждается странами?

— Думаю, что мы делаем сейчас, что ОПЕК всегда делает, мы мониторим, какое влияние оказывается сейчас и на предложение, и на спрос, и на цены. Этот мониторинг лежит в зоне ответственности секретариата (ОПЕК) И недавно секретариат прислал делегациям различные оценки ситуации. На основе этой оценки будет вынесена рекомендация министрам.

Откровенно, мы осознаем, что худший период еще не пройден, потому что доступность мощностей хранилищ по всему миру все еще являются большой проблемой. При этом немного сокращение добычи уже помогло. Но в целом, пока запасы не начнут снижаться, пока наши ресурсы не будут более востребованными, мы будем обязаны не добровольно, а вынужденно сохранять сокращение добычи.

Так что я думаю, лучше дождаться полного мониторинга. Мы действительно осознаем, что лето может принести некоторое оживление, больше ослабляются ограничения, становится больше передвижений. Если авиаперевозки действительно заработают, это может кардинально поменять ситуацию. Но если все эти ограничения сохранятся, вероятно, мы будем вынуждены продолжать сокращать добычу, как уже делаем, потому что определенно это единственная имеющаяся у нас альтернатива. Места в хранилищах нет, продавать нефть некуда.

— Вы лично считаете необходимым сохранить текущий уровень сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки после июня?

— Я не вижу необходимости в большем сокращении добычи.

— То есть все-таки нужно следовать оговоренному в апреле плану, который заключается в ослаблении сокращения добычи до объема в 7,7 миллиона баррелей в сутки?

— Да, но все будет зависеть от встречи.

— А Экваториальная Гвинея на сколько сократила добычу?

— Мы условились сократить добычу на 23%, то есть около 29 тысяч баррелей в сутки. Конечно, это гораздо меньше, чем у многих, но для нас это большая цифра (Экваториальная Гвинея обычно добывает около 120-130 тысяч баррелей в сутки. – Прим. ред.). И все же мы должны внести свою долю в общее дело, мы это сделали и продолжим сокращать. Так что 29 тысяч, но в действительности мы сократили больше.

— На сколько?

— Цифры могут меняться. У нас возникла проблема с морскими установками: у нескольких работников был обнаружен COVID-19 . Мы их доставили на берег, чтобы оказать медицинскую помощь. Но из-за этого нам приходится проводить сейчас очистку и дезинфекцию, на один-два месяца это больше снизит добычу. Так что мы говорим почти о 50%, около 50 тысяч баррелей в сутки сейчас, на которые мы сократили добычу. Это получилось вынужденно. Мы ожидаем, что через два месяца, когда завершим чистку, вернемся к прежнему уровню добычи.

— Как вы считаете, учитывая неординарность и даже сумасшествие событий, которые происходят на рынке нефти, стоит ли странам ОПЕК+ рассмотреть новую метрику по результативности сделки вместо среднего пятилетнего значения коммерческих запасов в мире? Считаете ли вы ее все еще релевантной?

— Мы не считаем, что эта ситуация затянется на долгосрочную перспективу. Мы говорим о двух годах. Это означает, что подход к нашим метрикам нужно сохранить. Да, события сумасшедшие, они беспрецедентные, подобного им примера нет. Но только из-за этого мы не должны отходить от нашей метрики, следует сохранить ее, потому что она доказала, что очень релевантна и является прекрасным ориентиром для принятия решений.

— Думаю, многие из нас признают, что администрация президента США Дональда Трампа сыграла большую роль в достижении нынешней сделки ОПЕК+. Как вы думаете, в ближайшем будущем что будет бóльшим риском для рынка: вторая волна COVID-19 или американские выборы?

— И выборы в США, и COVID-19 будут ключевыми факторами. Выиграет ли республиканец или демократ – оба они будут влиять. Не могу сказать, позитивно или негативно, просто по-разному. И что касается второй волны пандемии, она тоже совершенно точно будет сказываться на нас, потому что снова мы будем в ситуации, когда товар есть, а разместить и отправить его некуда.

Но я бы хотел сделать замечание, я знаю, что большую заслугу событиям в апреле многие засчитывают президенту США Трампу. Но я думаю, что огромное признание должно быть отдано Саудовской Аравии и России. Единственное, что сделали США, они смогли включиться в переговоры для сотрудничества с Мексикой. Но в конце концов кто действительно сделал основной вклад и главную жертву, так это Королевство Саудовской Аравии и Российская Федерация.

— Каковы ваши ожидания по ценам на нефть в 2020 году, увидим ли снова нефть по 60 долларов за баррель? Комфортно ли, в принципе, Экваториальной Гвинее в нынешнем ценовом диапазоне c точки зрения себестоимости добычи и базовой цены в бюджете?

— Я бы соврал, если бы сказал, что мне комфортно, все хотят цену выше. Но думаю, все зависит от того, что вам нужнее: высокая цена и волатильность или стабильность? Думаю, нам стоит привыкнуть к стоимости нефти около 30 долларов, потому что это определенно создает хоть какую-то стабильность, чтобы иметь возможность управлять бюджетом. Нам всем пришлось внести в бюджет изменения.

Не думаю, что нефть вернется к уровням до пандемии и 60 долларам за баррель до 2022 года. В мире очень много дешевой нефти, потребуется время. Те, кто ожидает нефть за 40, 50 долларов за баррель, очень оптимистичны. Думаю, что логичнее оставаться консерватором и смириться с зоной около 30 долларов: от 30 до 39, 40 долларов. Выше или ниже этого я цену не вижу.

— Как именно нынешние цены и кризис COVID-19 отразились на нефтяной промышленности Экваториальной Гвинеи? Пришлось отложить или остановить какие-то проекты?

— Как и любого производителя нефти, нас этот шок не избежал. Но думаю, что наш был меньше, учитывая размер добычи, да и страны. Мы сделали пару открытий в 2019 году, и нашим планом было продолжать работу по ним в этом году, чтобы увеличить добычу. Но при нынешних ценах смысла наращивать ее нет. Так что было принято решение отложить эти проекты на 2021 год.

Но мы решили не откладывать продвижение в газе. Мы собираемся добывать дополнительный газ за счет проекта Alen компании Noble Energy, он будет поступать на мощности комплекса Punta Europa для производства СПГ и метанола. Так что два проекта мы отложили, а один нет.

— А на проекты с Россией ситуация повлияла? В прошлом году вы начали переговоры с Лукойлом об участии в разработке блока EG-27, обстановка с COVID-19 сказалась на переговорах или они продолжаются? Когда в таком случае стоит ожидать подписания окончательного соглашения?

— С Лукойлом мы продолжаем переговоры, недавно как раз провели видеоконференцию, где обсудили наши взгляды на проект. Конечно, как и любой крупной нефтегазовой компании, Лукойлу пришлось вынужденно скорректировать работу. И, откровенно, они вновь оценивают, что могут сделать. Думаю, Лукойл интересует и разведка, и разработка. Так что они хотят понять, как наилучшим образом продолжить работу по проекту.

Мы хотим дать им время на принятие решения, но эта возможность приближается к пределу. Вероятно, к июлю мы должны принять решение: либо продвигаемся вперед по сделке с Лукойлом, либо мы забираем блок обратно и снова делаем его доступным для заинтересованных сторон.

— Получается, что с концепцией проекта они тоже не определились? Вы говорили, что опций у них несколько – направить газ по трубе в Punta Europa LNG или реализовать собственный проект на основе плавучего терминала СПГ.

— Нет. Они все еще думают, мы все еще думаем, много факторов поменялось. Я считаю, наиболее логично сейчас думать о повторном изучении и оценке проекта. И в этом направлении проект и будет двигаться в этом году, в 2021 году, с тем, чтобы, возможно, в следующем году, если мы заключим соглашение, именно тогда принять решение о наилучшей концепции.

— А что насчет другого партнерства? Недавно "Росгеология" подписала контракты на проведение первого этапа работ по сейсмическим исследованиям в транзитной зоне и государственному картированию в районе Рио-Муни. Можете раскрыть сроки проекта и возможные инвестиции? Насколько он вообще важен для Экваториальной Гвинеи?

— Мы очень рады, что подписали соглашение с "Росгеологией". Как я уже сказал, в 2020-2021 годах ничего не будет происходить, это будет год исследований. И работа с "Росгеологией" как раз укладывается в этот формат.

Она важна для нас по двум причинам. Первое, потому что они будут проводить работы в транзитной зоне, которая близко расположена с районом Рио-Муни, где открытие уже сделано. Это даст нам больше возможностей для бурения и активности на суше. Вторая причина — это развитие горнодобывающей промышленности, что для нас критически важно, мы считаем, что это ключевой пункт для диверсификации экономики нашей страны.

— Помимо Лукойла и "Росгеологии" с кем-то ведете еще сейчас переговоры? В целом какие еще возможности Экваториальная Гвинея открывает для российских компаний?

— В целом я думаю, что много возможностей откроется российским компаниям как раз после работы "Росгеологии". Почему? Потому что она сосредоточится на ключевых полезных ископаемых, которые мы собираемся исследовать и добывать. И в зависимости от их количества мы сможем определить, как именно будет проходить индустриализация в нашей стране.

После исследований "Росгеологии" мы объявим новую кампанию, к участию в которой пригласим как компании РФ, так и другие стороны. Частью ее совершенно точно будет строительство углеперерабатывающего предприятия, а также завода по производству алюминия. Но сначала нужно дождаться результатов работы "Росгеологии".

— Кстати, о возможностях. Рынки газа в Европе и Азии сейчас штормит из-за большого переизбытка предложения и риска переполнения хранилищ. Как вы считаете, могут ли инвесторы в связи с этим поменять свой фокус в сторону потребителей в Африке и начать развивать здесь газовые проекты? Создает ли нынешняя ситуация дополнительные возможности для континента?

— Я не жду какого-либо оживления в этом году в принципе. Все, кто встречается с инвесторами, понимают, что не имеет значения, насколько скоро снимут ограничения, ничего не изменится. И все проекты, которые уже были утверждены, я считаю, что логичнее сейчас провести их повторные обсуждения, отложить на какое-то время работы по ним.

В 2020-2021 годах все вернется в нормальное русло, но все эти проекты и возможности – их можно обсуждать, но до 2022 года ничего не произойдет.

— Тем не менее вы газовый проект решили не откладывать, так как эта сфера остается одной из ключевых для Экваториальной Гвинеи. Недавно вы также заключили контракт с британской Gas Strategies в рамках создания генерального плана развития газового сектора. Расскажите детали, что за проект?

— Я бы хотел прояснить, что Gas Strategies проведет для нас исследование о том, каковы в целом перспективы развития газовых ресурсов в Гвинейском заливе. Они проведут полномасштабное исследование, оценят потенциал газовых ресурсов в дельте Нигера, бассейне Дуала и районе острова Биоко. Как только исследование завершат, мы сможем понять, какие альтернативы есть по получению дополнительного газа для завода.

Сам проект Gas Mega Hub (Создание газового хаба в Экваториальной Гвинее. – Прим. ред.) в действительности уже начался, мы уже занялись восполнением добычи газа – это первая его часть. Газ с месторождения Alen будет поступать на комплекс Punta Europa. Но нам нужно разобраться со второй частью, речь идет о месторождении Zafiro (Оператор ExxonMobil. – Прим. ред.), чтобы обеспечить возможность забора газа с месторождения и, возможно, газа из Нигерии. Ну и третья часть — это район блока EG-27, бывший блок R, и поставка газа из этой части на комплекс.

— А какая сейчас мощность завода Punta Europa LNG?

— Сейчас 3,7 миллиона тонн в год, это завод СПГ, одна производственная линия. В следующем году ожидалось снижение производства на заводе из-за его зависимости от месторождения (Alba. – Прим. ред.). Но из-за проекта восполнения газа мы сможем поддержать уровень производства еще, вероятно, пять-семь лет.

— Ваш проект строительства первого терминала по приему и регазификации СПГ в порту Аконикен Гвинейского залива в силе? На какой он сейчас стадии?

— Проект идет, он не остановился. Мы строим регазификационный модуль, чтобы доставлять и принимать СПГ, а также электростанцию мощностью 38 МВт. И все трубы для доставки газа из порта мы уже уложили. Кроме того, все резервуары хранения тоже уже завершены, мощность проекта — 14 тысяч кубометров. Мы планируем закончить все строительные работы в конце этого года.

— Планируете строительство подобных объектов в других странах Африки?

— Действительно, несколько стран интересовались подобным проектом: это Бенин, Того, Республика Сьерра-Леоне, Либерия, Демократическая Республика Конго. Но мы решили сначала закончить наш собственный. Он наглядно покажет им, что мы можем сделать. Так что ответ — да, но сначала закончим свой.

— Последний, но самый важный вопрос: когда мы вновь будем иметь удовольствие приветствовать вас с визитом в Россию?

— Если бы все зависело от меня, я бы приехал. Но думаю, придется подождать немного дольше. Пандемия влияет на всех в мире, нам нужно вести себя осознанно и ответственно. И думаю, что решения некоторых стран ослабить ограничения, чтобы снизить политическое и социальное давление, не самые лучшие.