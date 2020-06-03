Осужденный по пензенскому делу "Сети"* дал показания в суде Петербурга

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Осужденный в Пензе по делу "Сети"* Михаил Кульков в ходе допроса по видеоконференцсвязи в суде Петербурга сообщил, что не знаком с петербургским обвиняемым Виктором Филинковым, передает корреспондент РИА Новости.

"Мне известен Филинков как участник процесса, я не общался с ним раньше и не переписывался по интернет-связи", - сказал во время допроса Кульков.

Также Кульков отверг свое вступление в террористическое сообщество "Сеть""*, существование петербургских ячеек, в которые, по мнению обвинения, входил Филинков, и использование конспирации в переписке между участниками. "Я не знаю псевдонимов Гена (Филинков - ред.) и Юра (Бояршинов - ред.)", - уточнил Кульков.

Ранее сообщалось, что Юлия Бояршинова и Виктора Филинкова обвиняют по части 2 статьи 205.4 УК РФ ("Участие в террористическом сообществе"). Бояршинов также обвиняется в хранении взрывчатых веществ. Он признает вину, а Филинков - нет.

Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе 10 февраля приговорил семерых участников "Сети*" к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет в колониях общего и строгого режимов. В зависимости от роли каждого суд признал их виновными по статьям "Создание и участие в террористическом сообществе", "Незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов", "Незаконный оборот взрывных устройств", "Покушение на незаконный оборот наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере".

Кульков приговорен к 10 годам колонии строгого режима по статьям об участии в деятельности террористического сообщества и покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Защита обжаловала решение. Все обвиняемые вину не признали и заявляли, что дали признательные показания под пытками.

По словам источника РИА Новости, близкого к процессу, суд установил, что до мая 2015 года Дмитрий Пчелинцев и Илья Шакурский в Пензенской области создали террористическое сообщество "Сеть"*, которое объединило анархистов из различных регионов в боевые группы и ставило целью насильственное изменение конституционного строя РФ и террористическую деятельность.

Как сообщил источник, суд установил, что участниками структурных подразделений "Сети"* в Пензе стали жители области Василий Куксов, Андрей Чернов, Михаил Кульков, Максим Иванкин и житель Санкт-Петербурга Арман Сагынбаев. Судьи выяснили, что в 2015-2017 годах участники "Сети"* овладевали навыками ведения боевых действий, тренировки проводили в заброшенных лагерях и базах отдыха в лесных массивах Пензенской области. ФСБ пресекла деятельность фигурантов дела "Сети"* осенью 2017 года, уточнял источник.