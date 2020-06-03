Киеву придется вести диалог с Донбассом, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Киеву придется вести диалог с Донбассом для урегулирования конфликта, заявления о недопустимости переговоров с Донецком и Луганском является игрой на публику, считает депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Олег Онопко.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече с министром обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в Берлине заявил о недопустимости прямых переговоров с представителями ДНР и ЛНР.
"Договариваться с представителями народных республик Украине все равно придется. Альтернативы нет, и украинские политики это наверняка понимают. А такие заявления высших чиновников из команды (президента Украины Владимира – ред.) Зеленского – игра на публику и попытки сделать вид перед западными партнерами, что Киев контролирует ситуацию", - сказал РИА Новости Онопко.
Он отметил, что "убрать ДНР и ЛНР из переговорного процесса просто невозможно".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.