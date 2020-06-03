Совет ПА ОДКБ проведет 15 июня заседание в режиме видеоконференции

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Заседание совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА Заседание совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ ) пройдет 15 июня в режиме видеоконференции, планируется обсудить вопросы обеспечения безопасности в ситуации пандемии коронавируса, сообщается на сайте ПА ОДКБ.

"В ходе заседания будут рассмотрены актуальные вопросы обеспечения международной, коллективной и национальной безопасности в ситуации пандемии коронавируса", - говорится в сообщении.

Как отмечается, председатель ПА ОДКБ, спикер Госдумы Вячеслав Володин посвятит свое выступление "вопросам приоритета РФ в период председательства в Организации Договора о коллективной безопасности в 2020 году".

Кроме того, участники совета подробно рассмотрят итоги реализации программы деятельности ПА ОДКБ по сближению​ и гармонизации национального законодательства государств – членов организации на 2016-2020 годы и вопросы проекта программы деятельности ПА ОДКБ на 2021-2025 годы.

"Руководители парламентских делегаций государств ОДКБ ознакомятся с итогами ноябрьской (2019 года) сессии совета коллективной безопасности ОДКБ, обстановке​ в зоне ответственности ОДКБ, мерах по противодействию вызовам и угрозам коллективной безопасности и ратификации международных договоров, заключенных в рамках ОДКБ, ознакомятся​ с итогами​ реализации программы деятельности ПА ОДКБ", - говорится в тексте.

Отмечается, что особое внимание участники заседания намерены уделить законодательным предложениям для выработки комплексных мер по обеспечению безопасности при возникновении пандемий.