В Кузбассе за сутки выявили 22 случая коронавируса

"Еще у двадцати двух пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Они изолированы, получают лечение. Пятнадцать пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечился уже двести пятьдесят один человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса триста восемьдесят больных коронавирусом", – написал глава региона в своем Telegram-канале.