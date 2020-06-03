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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-03T07:31
https://ria.ru/20200603/1572380420.html
В Кузбассе за сутки выявили 22 случая коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870058_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_1e467c0b2ebe752fdc15c3e8da73aba2.jpg
РИА Новости

В Кузбассе за сутки выявили 22 случая коронавируса

07:31 03.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус в лаборатории в технопарке "Сколково"
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус в лаборатории в технопарке Сколково
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
КЕМЕРОВО, 3 июн – РИА Новости. У 22 жителей Кузбасса за сутки подтвердился коронавирус, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
"Еще у двадцати двух пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Они изолированы, получают лечение. Пятнадцать пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечился уже двести пятьдесят один человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса триста восемьдесят больных коронавирусом", – написал глава региона в своем Telegram-канале.
Как уточнили РИА Новости в региональном Роспотребнадзоре, одиннадцать новых случаев заражения выявлено в Новокузнецке, три – в Междуреченске, по два – в Белово, Кемерово, Новокузнецком районе, по одному – в Прокопьевске и Юрге. Среди новых выздоровевших семь жителей Новокузнецка, трое – из Белово, по двое из Прокопьевска и Анжеро-Судженска, один из Кемерово.
По данным на среду, в Кузбассе выявлено 638 случаев заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 251 выздоровел. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 9623 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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