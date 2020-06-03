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2020-06-03T00:28
https://ria.ru/20200603/1572376866.html
Председатель совета директоров Twitter покинул свой пост
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РИА Новости

Председатель совета директоров Twitter покинул свой пост

00:28 03.06.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Председатель совета директоров Twitter Омид Кордестани покидает свой пост, его место займёт бывший глава Google по финансам Патрик Пичетте, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на компанию.
Причины ухода Курдестани, который занимал этот пост пять лет, телеканал не уточняет. Не сообщается и то, связано ли это с недавним скандалом в Twitter из-за редактирования поста президента США Дональда Трампа.
Ранее Трамп подписал указ, который призван снять с соцсетей защиту от претензий по редактированию контента. Сервис микроблогов Twitter назвал этот указ "реакционным и политически ангажированным". В своем заявлении Twitter ссылается на секцию 230 американского акта о благопристойности при телекоммуникациях 1996 года, которая гарантирует, что провайдер интерактивного компьютерного сервиса не может рассматриваться как издатель или самостоятельный источник информации, предоставленной третьим лицом.
Причиной появления упомянутого документа стал конфликт Трампа с сетью Twitter. Ранее соцсеть Twitter обозначила одно из сообщений Трампа как содержащее неправду и разместила под ним предупредительный значок со ссылкой на статью, где говорится, что президент солгал. Трамп в ответ пригрозил строго регулировать или вовсе "закрыть" социальные сети, если они продолжат заглушать голоса консерваторов. Соцсети заявляют, что не подавляют чьи-либо точки зрения, хотя удаляют или блокируют контент, противоречащий их правилам.
При этом действия Twitter раскритиковал глава Facebook Марк Цукерберг, заявив что соцсеть не имеет право быть арбитром в вопросе контента пользователей.
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