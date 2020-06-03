Председатель совета директоров Twitter покинул свой пост

Ранее Трамп подписал указ, который призван снять с соцсетей защиту от претензий по редактированию контента. Сервис микроблогов Twitter назвал этот указ "реакционным и политически ангажированным". В своем заявлении Twitter ссылается на секцию 230 американского акта о благопристойности при телекоммуникациях 1996 года, которая гарантирует, что провайдер интерактивного компьютерного сервиса не может рассматриваться как издатель или самостоятельный источник информации, предоставленной третьим лицом.

Причиной появления упомянутого документа стал конфликт Трампа с сетью Twitter. Ранее соцсеть Twitter обозначила одно из сообщений Трампа как содержащее неправду и разместила под ним предупредительный значок со ссылкой на статью, где говорится, что президент солгал. Трамп в ответ пригрозил строго регулировать или вовсе "закрыть" социальные сети, если они продолжат заглушать голоса консерваторов. Соцсети заявляют, что не подавляют чьи-либо точки зрения, хотя удаляют или блокируют контент, противоречащий их правилам.