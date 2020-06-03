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Туризм
2020-06-03T08:00
https://ria.ru/20200603/1572106314.html
Пока без моря: санатории Сочи встречают первых туристов
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572105380_0:159:3078:1890_1036x0_80_0_0_76a49c2fc2296d968dccc926c1253005.jpg
РИА Новости

Пока без моря: санатории Сочи встречают первых туристов

08:00 03.06.2020
1358
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкСанаторий "Октябрьский" в Сочи
Санаторий Октябрьский в Сочи
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости, Светлана Баева. В Сочи открылись 20 здравниц, где уже отдыхают почти 600 гостей. Всего в июне должны возобновить работу 79 курортных учреждений, соответствующих требованиям Роспотребнадзора. О том, какие услуги предоставляют сейчас санатории и сложно ли туда попасть туристам, — в материале РИА Новости.
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

"Первого июня в Сочи приехало меньше половины туристов, купивших путевки по акциям раннего бронирования, но все началось отлично, — рассказывает генеральный директор туроператора Сергей Ромашкин. — Гости говорят, что кормят в ресторанах хорошо, следят за социальной дистанцией. Расписание лечебных процедур составлено так, чтобы отдыхающие не пересекались".

Открыться было не так уж и просто: все санатории должны сделать сотрудникам тесты на коронавирус, обеспечить дополнительные санитарные средства, усиленную дезинфекцию территорий. По оценкам экспертов, на все это каждой здравнице пришлось потратить порядка миллиона рублей. При этом максимальная разрешенная загрузка — 50 процентов.

Но если первые недели пройдут без эксцессов, остальным будет легче, да и туристы поедут уже безбоязненно.

Санаторий Октябрьский в Сочи
1 из 10

"Первого июня в Сочи приехало меньше половины туристов, купивших путевки по акциям раннего бронирования, но все началось отлично, — рассказывает генеральный директор туроператора Сергей Ромашкин. — Гости говорят, что кормят в ресторанах хорошо, следят за социальной дистанцией. Расписание лечебных процедур составлено так, чтобы отдыхающие не пересекались".

Открыться было не так уж и просто: все санатории должны сделать сотрудникам тесты на коронавирус, обеспечить дополнительные санитарные средства, усиленную дезинфекцию территорий. По оценкам экспертов, на все это каждой здравнице пришлось потратить порядка миллиона рублей. При этом максимальная разрешенная загрузка — 50 процентов.

Но если первые недели пройдут без эксцессов, остальным будет легче, да и туристы поедут уже безбоязненно.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

"Первых гостей курорта встречал лично мэр Сочи, — написала в соцсети исполнительный директор санаторно-курортного комплекса Евгения Дворянинова. — Досмотр был максимально строгий. Проверяли справки об эпидокружении и отрицательном тесте на COVID-19. Администрация помогала гостям в аэропорту и на вокзалах".

Трансфер до места обеспечивают санатории.

Отдыхающие приехали со всех концов России — от Якутии до Санкт-Петербурга. По их отзывам, проверка недолгая — порядка десяти минут.

А вот собрать необходимые документы было непросто. Кроме теста на COVID-19, нужны справка о том, что не было контактов с вероятными больными в течение не менее 14 дней до даты отъезда, и санаторно-курортная карта. Как рассказывают отдыхающие, кому-то удалось пройти тестирование бесплатно. В целом же это стоило от 1250 до 4000 рублей.

Сотрудница санатория Знание в Сочи готовит номер к приему гостей
2 из 10

"Первых гостей курорта встречал лично мэр Сочи, — написала в соцсети исполнительный директор санаторно-курортного комплекса Евгения Дворянинова. — Досмотр был максимально строгий. Проверяли справки об эпидокружении и отрицательном тесте на COVID-19. Администрация помогала гостям в аэропорту и на вокзалах".

Трансфер до места обеспечивают санатории.

Отдыхающие приехали со всех концов России — от Якутии до Санкт-Петербурга. По их отзывам, проверка недолгая — порядка десяти минут.

А вот собрать необходимые документы было непросто. Кроме теста на COVID-19, нужны справка о том, что не было контактов с вероятными больными в течение не менее 14 дней до даты отъезда, и санаторно-курортная карта. Как рассказывают отдыхающие, кому-то удалось пройти тестирование бесплатно. В целом же это стоило от 1250 до 4000 рублей.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Доступ к морю пока закрыт, что некоторых туристов неприятно удивило.

"Перед тем как уехать домой, я пошла на обход территории и встретила гостей, которые пытались разобраться с картой нашей территории, — пишет Евгения Дворянинова. — Я спросила:

— Могу ли я вам помочь?

— Скажите, пожалуйста, как пройти к морю?

— К сожалению, пока никак…

— Как никак? Мы просто посмотреть на него… Неужели и посмотреть нельзя?"

Действительно, пока можно лишь позагорать, например, у бассейна. Но с соблюдением социальной дистанции. Именно так расставляют теперь лежаки, которые, кстати, дезинфицируют после каждого гостя.

Лежаки у бассейна санатория Знание в Сочи, установленные по новым правилам социального дистанцирования
3 из 10

Доступ к морю пока закрыт, что некоторых туристов неприятно удивило.

"Перед тем как уехать домой, я пошла на обход территории и встретила гостей, которые пытались разобраться с картой нашей территории, — пишет Евгения Дворянинова. — Я спросила:

— Могу ли я вам помочь?

— Скажите, пожалуйста, как пройти к морю?

— К сожалению, пока никак…

— Как никак? Мы просто посмотреть на него… Неужели и посмотреть нельзя?"

Действительно, пока можно лишь позагорать, например, у бассейна. Но с соблюдением социальной дистанции. Именно так расставляют теперь лежаки, которые, кстати, дезинфицируют после каждого гостя.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

На свежем воздухе маски носить не нужно, только в помещениях. И пляжи скоро откроются.

"Маски на пляже мы не предлагали и не предлагаем, а вот социальная дистанция обязательна", — сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Туристы порой жалуются, что все равно придется везти с собой "чемодан масок и антисептиков". На самом деле средства индивидуальной защиты можно приобрести и на месте.

Разметка для соблюдения социальной дистанции на территории санатория Октябрьский в Сочи
4 из 10

На свежем воздухе маски носить не нужно, только в помещениях. И пляжи скоро откроются.

"Маски на пляже мы не предлагали и не предлагаем, а вот социальная дистанция обязательна", — сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Туристы порой жалуются, что все равно придется везти с собой "чемодан масок и антисептиков". На самом деле средства индивидуальной защиты можно приобрести и на месте.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Еще одна хорошая новость — в ресторанах сохранился шведский стол. Правда, рекомендуется расставлять блюда так, чтобы гости могли соблюдать социальную дистанцию. Завтраки, обеды и ужины при необходимости организуют посменно.

Расстояние между столами должно быть не менее двух метров. И строго по одному человеку. Исключение — семья.

Сотрудница санатория Октябрьский в Сочи укомплектовывает столы в ресторане
5 из 10

Еще одна хорошая новость — в ресторанах сохранился шведский стол. Правда, рекомендуется расставлять блюда так, чтобы гости могли соблюдать социальную дистанцию. Завтраки, обеды и ужины при необходимости организуют посменно.

Расстояние между столами должно быть не менее двух метров. И строго по одному человеку. Исключение — семья.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Сотрудники здравниц напоминают, что покидать территорию санаториев не рекомендуется, но с 23 мая в Сочи отменили пропускной режим. Гостям не запрещено выходить в аптеки, магазины. А вот экскурсий пока не будет.

Разметка для соблюдения социальной дистанции перед стойкой размещении санатория Октябрьский в Сочи
6 из 10

Сотрудники здравниц напоминают, что покидать территорию санаториев не рекомендуется, но с 23 мая в Сочи отменили пропускной режим. Гостям не запрещено выходить в аптеки, магазины. А вот экскурсий пока не будет.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

На лечебные процедуры отдыхающих просят приходить строго к назначенному времени и исполнять все рекомендации врачей.

"Мы приобрели специальное дезинфицирующее оборудование. Приборы для обеззараживания воздуха находятся в каждом номере, — цитирует пресс-служба администрации Сочи директора санатория Ольги Заславской. — Кроме этого, при входе в столовую, в медицинских кабинетах и в зоне ресепшен размещены антисептики, во всех помещениях учтены нормы социального дистанцирования".

Защитные экраны на стойке размещения санатория Октябрьский в Сочи
7 из 10

На лечебные процедуры отдыхающих просят приходить строго к назначенному времени и исполнять все рекомендации врачей.

"Мы приобрели специальное дезинфицирующее оборудование. Приборы для обеззараживания воздуха находятся в каждом номере, — цитирует пресс-служба администрации Сочи директора санатория Ольги Заславской. — Кроме этого, при входе в столовую, в медицинских кабинетах и в зоне ресепшен размещены антисептики, во всех помещениях учтены нормы социального дистанцирования".

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

"Нам пока несложно соблюдать все правила, так как туристов не очень много, — сообщила РИА Новости начальник службы размещения другого санатория. — Все кабинеты работают, врачи назначают процедуры, никаких очередей нет. Настроение у туристов хорошее, погода — тоже".

Единственное, чего не получится — поплавать. Сразу в нескольких здравницах сообщили, что, как и пляжи, бассейны закрыты как минимум до 6 июня.

Сотрудник санатория Октябрьский в Сочи готовит к эксплуатации бассейн
8 из 10

"Нам пока несложно соблюдать все правила, так как туристов не очень много, — сообщила РИА Новости начальник службы размещения другого санатория. — Все кабинеты работают, врачи назначают процедуры, никаких очередей нет. Настроение у туристов хорошее, погода — тоже".

Единственное, чего не получится — поплавать. Сразу в нескольких здравницах сообщили, что, как и пляжи, бассейны закрыты как минимум до 6 июня.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

"Все это необходимо для того, чтобы обезопасить как самих туристов, так и жителей нашего города, — подчеркнул мэр Сочи Алексей Копайгородский. — Надеемся, что непростая эпидемиологическая обстановка скоро стабилизируются и все сочинские здравницы начнут работать в полном объеме".

Сотрудник санатория Октябрьский в Сочи косит траву на территории
9 из 10

"Все это необходимо для того, чтобы обезопасить как самих туристов, так и жителей нашего города, — подчеркнул мэр Сочи Алексей Копайгородский. — Надеемся, что непростая эпидемиологическая обстановка скоро стабилизируются и все сочинские здравницы начнут работать в полном объеме".

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Об открытии задумываются и в других регионах. На Кубани уже принимают гостей более 200 санаториев, в Крыму 40 отелей и здравниц сообщили о готовности возобновить работу. Ожидается, что это будет возможно с 15 июня — правда, пока только для местных. Встретили первых туристов и некоторые санатории Кавказских Минеральных Вод.

Сотрудница санатория Октябрьский в Сочи моет окно
10 из 10

Об открытии задумываются и в других регионах. На Кубани уже принимают гостей более 200 санаториев, в Крыму 40 отелей и здравниц сообщили о готовности возобновить работу. Ожидается, что это будет возможно с 15 июня — правда, пока только для местных. Встретили первых туристов и некоторые санатории Кавказских Минеральных Вод.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
1 из 10

"Первого июня в Сочи приехало меньше половины туристов, купивших путевки по акциям раннего бронирования, но все началось отлично, — рассказывает генеральный директор туроператора Сергей Ромашкин. — Гости говорят, что кормят в ресторанах хорошо, следят за социальной дистанцией. Расписание лечебных процедур составлено так, чтобы отдыхающие не пересекались".

Открыться было не так уж и просто: все санатории должны сделать сотрудникам тесты на коронавирус, обеспечить дополнительные санитарные средства, усиленную дезинфекцию территорий. По оценкам экспертов, на все это каждой здравнице пришлось потратить порядка миллиона рублей. При этом максимальная разрешенная загрузка — 50 процентов.

Но если первые недели пройдут без эксцессов, остальным будет легче, да и туристы поедут уже безбоязненно.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
2 из 10

"Первых гостей курорта встречал лично мэр Сочи, — написала в соцсети исполнительный директор санаторно-курортного комплекса Евгения Дворянинова. — Досмотр был максимально строгий. Проверяли справки об эпидокружении и отрицательном тесте на COVID-19. Администрация помогала гостям в аэропорту и на вокзалах".

Трансфер до места обеспечивают санатории.

Отдыхающие приехали со всех концов России — от Якутии до Санкт-Петербурга. По их отзывам, проверка недолгая — порядка десяти минут.

А вот собрать необходимые документы было непросто. Кроме теста на COVID-19, нужны справка о том, что не было контактов с вероятными больными в течение не менее 14 дней до даты отъезда, и санаторно-курортная карта. Как рассказывают отдыхающие, кому-то удалось пройти тестирование бесплатно. В целом же это стоило от 1250 до 4000 рублей.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
3 из 10

Доступ к морю пока закрыт, что некоторых туристов неприятно удивило.

"Перед тем как уехать домой, я пошла на обход территории и встретила гостей, которые пытались разобраться с картой нашей территории, — пишет Евгения Дворянинова. — Я спросила:

— Могу ли я вам помочь?

— Скажите, пожалуйста, как пройти к морю?

— К сожалению, пока никак…

— Как никак? Мы просто посмотреть на него… Неужели и посмотреть нельзя?"

Действительно, пока можно лишь позагорать, например, у бассейна. Но с соблюдением социальной дистанции. Именно так расставляют теперь лежаки, которые, кстати, дезинфицируют после каждого гостя.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
4 из 10

На свежем воздухе маски носить не нужно, только в помещениях. И пляжи скоро откроются.

"Маски на пляже мы не предлагали и не предлагаем, а вот социальная дистанция обязательна", — сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Туристы порой жалуются, что все равно придется везти с собой "чемодан масок и антисептиков". На самом деле средства индивидуальной защиты можно приобрести и на месте.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
5 из 10

Еще одна хорошая новость — в ресторанах сохранился шведский стол. Правда, рекомендуется расставлять блюда так, чтобы гости могли соблюдать социальную дистанцию. Завтраки, обеды и ужины при необходимости организуют посменно.

Расстояние между столами должно быть не менее двух метров. И строго по одному человеку. Исключение — семья.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
6 из 10

Сотрудники здравниц напоминают, что покидать территорию санаториев не рекомендуется, но с 23 мая в Сочи отменили пропускной режим. Гостям не запрещено выходить в аптеки, магазины. А вот экскурсий пока не будет.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
7 из 10

На лечебные процедуры отдыхающих просят приходить строго к назначенному времени и исполнять все рекомендации врачей.

"Мы приобрели специальное дезинфицирующее оборудование. Приборы для обеззараживания воздуха находятся в каждом номере, — цитирует пресс-служба администрации Сочи директора санатория Ольги Заславской. — Кроме этого, при входе в столовую, в медицинских кабинетах и в зоне ресепшен размещены антисептики, во всех помещениях учтены нормы социального дистанцирования".

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
8 из 10

"Нам пока несложно соблюдать все правила, так как туристов не очень много, — сообщила РИА Новости начальник службы размещения другого санатория. — Все кабинеты работают, врачи назначают процедуры, никаких очередей нет. Настроение у туристов хорошее, погода — тоже".

Единственное, чего не получится — поплавать. Сразу в нескольких здравницах сообщили, что, как и пляжи, бассейны закрыты как минимум до 6 июня.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
9 из 10

"Все это необходимо для того, чтобы обезопасить как самих туристов, так и жителей нашего города, — подчеркнул мэр Сочи Алексей Копайгородский. — Надеемся, что непростая эпидемиологическая обстановка скоро стабилизируются и все сочинские здравницы начнут работать в полном объеме".

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
10 из 10

Об открытии задумываются и в других регионах. На Кубани уже принимают гостей более 200 санаториев, в Крыму 40 отелей и здравниц сообщили о готовности возобновить работу. Ожидается, что это будет возможно с 15 июня — правда, пока только для местных. Встретили первых туристов и некоторые санатории Кавказских Минеральных Вод.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
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