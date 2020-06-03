Пока без моря: санатории Сочи встречают первых туристов

"Первого июня в Сочи приехало меньше половины туристов, купивших путевки по акциям раннего бронирования, но все началось отлично, — рассказывает генеральный директор туроператора Сергей Ромашкин. — Гости говорят, что кормят в ресторанах хорошо, следят за социальной дистанцией. Расписание лечебных процедур составлено так, чтобы отдыхающие не пересекались".

Открыться было не так уж и просто: все санатории должны сделать сотрудникам тесты на коронавирус, обеспечить дополнительные санитарные средства, усиленную дезинфекцию территорий. По оценкам экспертов, на все это каждой здравнице пришлось потратить порядка миллиона рублей. При этом максимальная разрешенная загрузка — 50 процентов.

Но если первые недели пройдут без эксцессов, остальным будет легче, да и туристы поедут уже безбоязненно.