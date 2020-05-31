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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-31T13:15
https://ria.ru/20200531/1572243898.html
Россиянам разрешили не носить маски на пляжах
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572160178_0:316:3077:2047_1036x0_80_0_0_5402ae88a9338da2c7536f595dd3c298.jpg
РИА Новости

Россиянам разрешили не носить маски на пляжах

11:34 31.05.2020 (обновлено: 13:15 31.05.2020)
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкСотрудник санатория "Октябрьский" в Сочи чистит пляж от мусора
Сотрудник санатория Октябрьский в Сочи чистит пляж от мусора
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. На пляжах не обязательно ношение защитных масок, но нужно помнить о социальной дистанции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Маски на пляже мы не предлагали и не предлагаем, а вот расстояние между отдыхающими для людей, не связанных между собой семейными отношениями, — да, должна быть социальная дистанция, это обязательно и на пляже тоже", — сказала она в программе "Москва. Кремль. Путин".

По последним данным, в России выявлено 405 843 человека с коронавирусом, из них 4693 скончались, свыше 171 тысячи вылечились. Ранее Владимир Путин заявил, что пик распространения коронавируса в России, по данным ученых, считается пройденным. Страна начала поэтапно снимать введенные ограничения, однако в некоторых регионах, в том числе в Москве, режим самоизоляции продлили.
Пляжи в российских регионах могут открыть с 1 июля, заявлял глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев. Депутат подчеркнул, что туристический сезон в России состоится "несмотря ни на что".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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