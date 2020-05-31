Россиянам разрешили не носить маски на пляжах

"Маски на пляже мы не предлагали и не предлагаем, а вот расстояние между отдыхающими для людей, не связанных между собой семейными отношениями, — да, должна быть социальная дистанция, это обязательно и на пляже тоже", — сказала она в программе "Москва. Кремль. Путин".