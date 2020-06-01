Сочинские санатории приняли почти 600 туристов

СОЧИ, 1 июн – РИА Новости. Почти 600 туристов приняли 20 санаториев Почти 600 туристов приняли 20 санаториев Сочи , впервые открывшиеся в понедельник после объявленного из-за COVID-19 карантина, сообщает администрация города.

С 1 июня на территории Краснодарского края начали работу санаторно-курортные организации, имеющие медицинскую лицензию. Всего в список оздоровительных комплексов, соответствующих нормативам, вошли 79 сочинских санаториев, которые будут открываться поэтапно в июне.

"Сегодня деятельность возобновили 20 здравниц курорта, которые уже приняли 591 туриста... Одно из главных требований Роспортребнадзора к санаториям в этом году – организация трансфера отдыхающих от железнодорожных вокзалов и из аэропорта. Всех гостей встречают и организованно доставляют в здравницу, где они и должны находиться во время отдыха. При заселении гости проходят медицинский осмотр в специальном пункте пропуска", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на всех транспортных узлах города – в аэропорту, на железнодорожных вокзалах и на автомобильном посту Магри - для прибывающих в здравницы оборудованы отдельные стойки. Там сотрудники администрации проверяют наличие путёвки в санаторий, а также справки о чистом эпидокружении и об отсутствии COVID-19. Проверка документов отдыхающих проходит с помощью единого информационного портала, куда ежедневно вносят сведения о запланированных заездах службы размещения самих санаториев. И уже затем туристов встречают представители здравниц.

"Всё это необходимо для того, чтобы обезопасить как самих туристов, так и жителей нашего города. Надеемся, что непростая эпидемиологическая обстановка скоро стабилизируются и все сочинские здравницы начнут работать в полном объёме", - приведены в сообщении слова мэра Сочи Алексея Копайгородского.

Руководство региона с 31 марта ввело карантин, с 12 апреля он был изменен на режим самоизоляции, который продлен до 6 июня. С середины мая край начал поэтапно снимать ограничительные меры, разрешая работу предприятий ряда отраслей экономики. При этом, по заявлению властей, с учетом эпидобстановки ни один детский лагерь и санаторий в Краснодарском крае с 1 июня не откроется.