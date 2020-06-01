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2020-06-01T17:39
https://ria.ru/20200601/1572307341.html
Сочинские санатории приняли почти 600 туристов
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572106011_0:184:3077:1915_1036x0_80_0_0_e671bc1d5dedc0d9fc33f0babec361ca.jpg
РИА Новости

Сочинские санатории приняли почти 600 туристов

17:38 01.06.2020 (обновлено: 17:39 01.06.2020)
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкЗащитные экраны на стойке размещения санатория "Октябрьский" в Сочи
Защитные экраны на стойке размещения санатория Октябрьский в Сочи
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
Защитные экраны на стойке размещения санатория "Октябрьский" в Сочи. Архивное фото
СОЧИ, 1 июн – РИА Новости. Почти 600 туристов приняли 20 санаториев Сочи, впервые открывшиеся в понедельник после объявленного из-за COVID-19 карантина, сообщает администрация города.
С 1 июня на территории Краснодарского края начали работу санаторно-курортные организации, имеющие медицинскую лицензию. Всего в список оздоровительных комплексов, соответствующих нормативам, вошли 79 сочинских санаториев, которые будут открываться поэтапно в июне.
Сотрудница санатория
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"Сегодня деятельность возобновили 20 здравниц курорта, которые уже приняли 591 туриста... Одно из главных требований Роспортребнадзора к санаториям в этом году – организация трансфера отдыхающих от железнодорожных вокзалов и из аэропорта. Всех гостей встречают и организованно доставляют в здравницу, где они и должны находиться во время отдыха. При заселении гости проходят медицинский осмотр в специальном пункте пропуска", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на всех транспортных узлах города – в аэропорту, на железнодорожных вокзалах и на автомобильном посту Магри - для прибывающих в здравницы оборудованы отдельные стойки. Там сотрудники администрации проверяют наличие путёвки в санаторий, а также справки о чистом эпидокружении и об отсутствии COVID-19. Проверка документов отдыхающих проходит с помощью единого информационного портала, куда ежедневно вносят сведения о запланированных заездах службы размещения самих санаториев. И уже затем туристов встречают представители здравниц.
"Всё это необходимо для того, чтобы обезопасить как самих туристов, так и жителей нашего города. Надеемся, что непростая эпидемиологическая обстановка скоро стабилизируются и все сочинские здравницы начнут работать в полном объёме", - приведены в сообщении слова мэра Сочи Алексея Копайгородского.
Руководство региона с 31 марта ввело карантин, с 12 апреля он был изменен на режим самоизоляции, который продлен до 6 июня. С середины мая край начал поэтапно снимать ограничительные меры, разрешая работу предприятий ряда отраслей экономики. При этом, по заявлению властей, с учетом эпидобстановки ни один детский лагерь и санаторий в Краснодарском крае с 1 июня не откроется.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19СочиКраснодарский крайОбщество
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