Казахстанские военные примут участие в параде Победы в Москве

АЛМА-АТА, 2 июн - РИА Новости. Казахстанские военнослужащие примут участие в параде Победы в Москве, они находятся под усиленным контролем врачей, их посещение родственниками и посторонними лицами ограничено, сообщила во вторник пресс-служба министерства обороны республики.
"Началась подготовка военнослужащих к участию в военном параде в Москве. В парадный расчет включены военнослужащие воинских частей десантно-штурмовых войск Казахстана", - говорится в пресс-релизе минобороны по итогам аппаратного совещания ведомства.
Согласно пресс-релизу, для безопасности здоровья военных поручено усилить дезинфекционно-санитарный режим: не реже двух раз в день проводить медосмотр, а также обработку, влажную уборку и проветривание помещений.
"Кроме того, участники парада изолированы от остального личного состава, ограничено посещение их посторонними лицами и родственниками", - отмечается в сообщении.
Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что парад Победы пройдет 24 июня. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия пригласила парадные расчеты 19 государств поучаствовать в параде Победы на Красной площади.