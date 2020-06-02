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75 лет Великой Победы
2020-06-02T16:45
https://ria.ru/20200602/1572359143.html
Казахстанские военные примут участие в параде Победы в Москве
https://cdn21.img.ria.ru/images/155781/50/1557815013_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_6b6b0944cdd67cdb37bdd4b83925289d.jpg
РИА Новости

Казахстанские военные примут участие в параде Победы в Москве

16:45 02.06.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкОбразцово-показательный оркестр и рота почетного караула Национальной гвардии Республики Казахстан
Образцово-показательный оркестр и рота почетного караула Национальной гвардии Республики Казахстан
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Образцово-показательный оркестр и рота почетного караула Национальной гвардии Республики Казахстан. Архивное фото
АЛМА-АТА, 2 июн - РИА Новости. Казахстанские военнослужащие примут участие в параде Победы в Москве, они находятся под усиленным контролем врачей, их посещение родственниками и посторонними лицами ограничено, сообщила во вторник пресс-служба министерства обороны республики.
"Началась подготовка военнослужащих к участию в военном параде в Москве. В парадный расчет включены военнослужащие воинских частей десантно-штурмовых войск Казахстана", - говорится в пресс-релизе минобороны по итогам аппаратного совещания ведомства.
Согласно пресс-релизу, для безопасности здоровья военных поручено усилить дезинфекционно-санитарный режим: не реже двух раз в день проводить медосмотр, а также обработку, влажную уборку и проветривание помещений.
"Кроме того, участники парада изолированы от остального личного состава, ограничено посещение их посторонними лицами и родственниками", - отмечается в сообщении.
Воздушный парад Победы в Москве
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Воздушная часть парада Победы пройдет в 37 городах России и Сирии
Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что парад Победы пройдет 24 июня. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия пригласила парадные расчеты 19 государств поучаствовать в параде Победы на Красной площади.
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75 лет Великой ПобедыПарад ПобедыМоскваКазахстан
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