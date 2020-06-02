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2020-06-02T15:27
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Житель Дагестана получил три года колонии за содействие ИГ*
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РИА Новости

Житель Дагестана получил три года колонии за содействие ИГ*

15:27 02.06.2020
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© РИА Новости / Андрей СтаростинМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© РИА Новости / Андрей Старостин
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июн - РИА Новости. Южный окружной военный суд во вторник приговорил к трем годам колонии жителя Дагестана Али Алиомарова, передавшего члену ИГ* около 318 тысяч рублей, сообщил журналистам представитель суда.
Суд установил, что с 30 сентября 2016 года по 31 июля 2017 года Алиомаров в Москве и Дагестане дважды встречался с членом "Исламского государства"*, которому отдал около 318 тысяч рублей.
Уголовное дело было возбуждено по статье "Содействие террористической деятельности". Подсудимый вину признал полностью.
"Алиомаров признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года в исправительной колонии общего режима", - сказал представитель суда. Приговор в законную силу не вступил.

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Исламское государствоРеспублика ДагестанМоскваПроисшествия
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