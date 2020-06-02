Волин рассказал об экономии на прекращении ночного вещания

"Мы ждем все-таки окончательного оформления со стороны Минюста в отношении нашего приказа, который должен разрешить небольшим теле- и радиоканалам прекращать и ограничивать свое вещание в ночные часы и уменьшать мощность своего передатчика, что должно привести к экономии примерно в 1 миллиард рублей", - рассказал Волин в рамках онлайн-интервью проекта "HАТ Live".