Волин рассказал об экономии на прекращении ночного вещания

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Минкомсвязь РФ ждет окончательного решения Минюста по поводу разрешения небольшим телеканалам и радиостанциям ограничить вещание в ночные часы и уменьшать мощности передатчиков, это позволит сэкономить примерно 1 миллиард рублей, сообщил замминистра Алексей Волин.
"Мы ждем все-таки окончательного оформления со стороны Минюста в отношении нашего приказа, который должен разрешить небольшим теле- и радиоканалам прекращать и ограничивать свое вещание в ночные часы и уменьшать мощность своего передатчика, что должно привести к экономии примерно в 1 миллиард рублей", - рассказал Волин в рамках онлайн-интервью проекта "HАТ Live".
Премьер-министр Михаил Мишустин включил СМИ в перечень отраслей, наиболее пострадавших от распространения коронавируса. Поддержку от государства получат издатели книг, газет, журналов, периодики, телекомпании и радиостанции, сетевые издания, информационные агентства. Также в перечень внесено печатание газет.
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