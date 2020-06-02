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Распространение нового коронавируса
2020-06-02T15:17
https://ria.ru/20200602/1572352497.html
Волин рассказал об экономии на прекращении ночного вещания
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РИА Новости

Волин рассказал об экономии на прекращении ночного вещания

15:17 02.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин
Заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Минкомсвязь РФ ждет окончательного решения Минюста по поводу разрешения небольшим телеканалам и радиостанциям ограничить вещание в ночные часы и уменьшать мощности передатчиков, это позволит сэкономить примерно 1 миллиард рублей, сообщил замминистра Алексей Волин.
"Мы ждем все-таки окончательного оформления со стороны Минюста в отношении нашего приказа, который должен разрешить небольшим теле- и радиоканалам прекращать и ограничивать свое вещание в ночные часы и уменьшать мощность своего передатчика, что должно привести к экономии примерно в 1 миллиард рублей", - рассказал Волин в рамках онлайн-интервью проекта "HАТ Live".
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Алексей ВолинМихаил МишустинМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минкомсвязь России)Общество
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