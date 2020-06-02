Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-02T15:14
https://ria.ru/20200602/1572352179.html
В России могут начать вакцинацию от коронавируса осенью
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569672139_0:0:3086:1737_1036x0_80_0_0_2b326fd909db97f7488fa78f78c018a2.jpg
РИА Новости

В России могут начать вакцинацию от коронавируса осенью

15:14 02.06.2020
53478
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудник НИИ в лаборатории
Сотрудник НИИ в лаборатории
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Массовая вакцинация от коронавируса может начаться осенью, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
"Но пока нам всем надо научиться жить с учетом тех рисков, которые несет инфекция", - сказал он.

Капли в нос

Ранее гендиректор новосибирского научного центра "Вектор" Ринат Максютов рассказал в в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Вакцина" на телеканале "Россия 1", что специалисты разработали вакцину, которую можно будет закапывать в нос.
Медсестра в прививочном кабинете
30 мая, 21:37
В Роспотребнадзоре разъяснили принцип штрафов за отказ от вакцинации
Ее уже испытали на низших приматах, животные хорошо перенесли внедрение препаратов, никаких побочных эффектов не было. Первые клинические исследования на людях начнутся в конце июня - начале июля.
Проводиться клинические испытания будут на добровольцах обоего пола в возрасте от 18 до 60 лет, продолжил гендиректор "Вектора". При этом люди, уже переболевшие COVID-19, добровольцами стать не смогут.

В виде йогурта

В свою очередь, вице-президент Российской академии наук Владимир Чехонин заявил, что в стране может появиться вакцина в виде йогурта.
Во время процедуры вакцинации
30 мая, 16:31
В Совфеде уточнили, кого коснутся нормы о штрафах за отказ от вакцинации
Ее разрабатывают на площадке Института экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге.
Так, разработчики вакцины встроили в ворсинки на поверхности микробов-пробиотиков S-белок, благодаря которому коронавирус SARS-CoV-2 проникает в клетки. Благодаря этому формируется бактерия с иммуногенным белком вируса на поверхности.
По словам Чехонина, сейчас проводятся доклинические испытания вакцины.
44154218223
Обсудить 18
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в России
Популярные комментарии
Зачем какая-то вакцинация непонятной химией. И так все переболеют этим, как орз или орви и получат свой набор антител.
2 июня, 15:52
РСРоберт Спиридонов
87000230
Уважаемые, весь этот "продуктовый" набор- капли, йогурты и прочее оставьте себе. Как товары первой необходимости.
2 июня, 15:50
Мария .
89201319
Рекомендуем
Тестирование на наличие антител к COVID-19
Испытавший вакцину от коронавируса описал неприятный побочный эффект
Агитационные плакаты за общероссийское голосование по поправкам в Конституции в Москве
Песков: "остатки" пандемии не скажутся на голосовании по Конституции
Сотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского
Ученые выявили биомаркеры, которые могут предсказать тяжесть COVID-19
Лаборатория
В России создают вакцину от коронавируса в виде йогурта
Киноцентр Октябрь приостановил работу в связи с пандемией коронавируса
В правительстве назвали дату открытия кинотеатров
Вспышка на солнце
Ученые сообщили о завершении самых мощных с 2017 года вспышек на Солнце
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Брянске девочку из приемной семьи госпитализировали с обморожением ног
Кадры с места разлива топлива из-за аварии на ТЭЦ в Норильске
В Росрыболовстве оценили влияние разлива топлива в Норильске на экобаланс
Голосование на выборах
ЦИК представил образец бюллетеня для голосования по поправкам
Учебно-боевой пуск баллистической ракеты Тополь-М с космодрома Плесецк
Россия определила основные угрозы в стратегии ядерного сдерживания
Сотрудники полиции и участники протеста в Миннеаполисе
Песков прокомментировал беспорядки в США
Модели марсоходов на базе Mars Base 1 в пустыне Гоби, имитирующей жизнь на планете Марс
Китай определил расписание первой миссии на Марс
Овсяная каша с фруктами
Назван способ снизить риск диабета
Обрушение железнодорожного моста в Мурманской области
СК возбудил уголовное дело после обрушения моста в Мурманской области
Вареные головы, туша в холодильнике. Как работают таксидермисты
Вареные головы, туша в холодильнике. Как работают таксидермисты
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Вильфанд назвал причину ненастья в Москве
04:06Минюст рассказал о рассмотрении ЕСПЧ жалоб по Крыму
04:00Протесты в Нью-Йорке продолжаются несмотря на комендантский час
03:49В Мексике за сутки 470 человек умерли от COVID-19
03:48Цена нефти Brent превысила $40 за баррель
03:45Мошенники стали активнее использовать Skype для атаки на клиентов банков
03:43Немецкий фотограф рассказал о магии россиян
03:42Врач сравнил российские и зарубежные тест системы на COVID-19
03:38Мантуров назвал четыре козыря России
03:33В Финляндии на сбор урожая ждут работников из России
03:30Заказов на Aurus из-за ослабления рубля не стало меньше
03:27ЦПК заказал создание тренажера нового пилотируемого корабля
03:23Врач объяснил бессмысленность ношения масок на улице
03:20Лоза резко ответил на шутку Киркорова
03:14Эксперты рассказали о снижении трат россиян на ЖКХ в апреле
03:12Детям-инвалидам хотят обеспечить доступ к образовательным материалам
03:04Минюст рассказал о перспективах судебной тяжбы с экс-акционерами ЮКОСа
02:45Трамп: в понедельник Вашингтон был "самым безопасным местом на земле"
02:21Протестующие в Вашингтоне осадили Белый дом во время комендантского часа
02:20Эксперт рассказал, как увеличить время работы смартфона без подзарядки
Лента новостейМолния