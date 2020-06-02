В России могут начать вакцинацию от коронавируса осенью

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Массовая вакцинация от коронавируса может начаться осенью, заявил вице-премьер Массовая вакцинация от коронавируса может начаться осенью, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко

"Но пока нам всем надо научиться жить с учетом тех рисков, которые несет инфекция", - сказал он.

Капли в нос

Ранее гендиректор новосибирского научного центра "Вектор" Ринат Максютов рассказал в в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Вакцина" на телеканале "Россия 1", что специалисты разработали вакцину, которую можно будет закапывать в нос.

Ее уже испытали на низших приматах, животные хорошо перенесли внедрение препаратов, никаких побочных эффектов не было. Первые клинические исследования на людях начнутся в конце июня - начале июля.

Проводиться клинические испытания будут на добровольцах обоего пола в возрасте от 18 до 60 лет, продолжил гендиректор "Вектора". При этом люди, уже переболевшие COVID-19, добровольцами стать не смогут.

В виде йогурта

Ее разрабатывают на площадке Института экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге

Так, разработчики вакцины встроили в ворсинки на поверхности микробов-пробиотиков S-белок, благодаря которому коронавирус SARS-CoV-2 проникает в клетки. Благодаря этому формируется бактерия с иммуногенным белком вируса на поверхности.