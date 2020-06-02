Мишустин призвал внимательно отнестись к рискам, связанным с безработицей

"К рискам, связанным с ростом безработицы, мы, конечно, должны относиться особенно внимательно. Закрытие предприятий или сокращение рабочего времени и оплаты труда обострили эту проблему. Все это может повлечь за собой снижение доходов, а значит, платежеспособного спроса, поэтому план (восстановления экономики РФ - ред.) предполагает активную политику в сфере занятости", - сказал Мишустин.