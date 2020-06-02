Участников парада Победы будут тестировать на COVID-19 трижды в неделю

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Тестирование на коронавирус участников парада Победы на Красной площади будет проводиться не реже трех раз в неделю, сообщил главком Сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков.
"Проведено распределение и закрепление врачебных бригад за парадными расчетами… По приезду тестирование будем осуществлять не реже трех раз в неделю", - сказал Салюков на селекторном совещании во вторник.
Вчера, 13:53Парад на Красной площади продлится до 1,5 часов
Все здания, где будут размещены участники парада, и используемую технику дезинфицируют, то же касается и полигона в подмосковном Алабино, где проводятся тренировки. От всех посторонних участников парада изолируют, чтобы минимизировать риски.
Парад начнется в 10 утра 24 июня. До этого планировалось, что мероприятие пройдет 9 мая, но из-за пандемии его пришлось перенести.
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