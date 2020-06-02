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75 лет Великой Победы
2020-06-02T14:18
https://ria.ru/20200602/1572347668.html
Участников парада Победы будут тестировать на COVID-19 трижды в неделю
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571217304_0:155:3092:1894_1036x0_80_0_0_889b33dbf8b0067d720759e66fd909e7.jpg
РИА Новости

Участников парада Победы будут тестировать на COVID-19 трижды в неделю

14:18 02.06.2020
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© РИА НовостиУчастники парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
Участники парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Тестирование на коронавирус участников парада Победы на Красной площади будет проводиться не реже трех раз в неделю, сообщил главком Сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков.
"Проведено распределение и закрепление врачебных бригад за парадными расчетами… По приезду тестирование будем осуществлять не реже трех раз в неделю", - сказал Салюков на селекторном совещании во вторник.
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Парад на Красной площади продлится до 1,5 часов
Все здания, где будут размещены участники парада, и используемую технику дезинфицируют, то же касается и полигона в подмосковном Алабино, где проводятся тренировки. От всех посторонних участников парада изолируют, чтобы минимизировать риски.
Парад начнется в 10 утра 24 июня. До этого планировалось, что мероприятие пройдет 9 мая, но из-за пандемии его пришлось перенести.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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75 лет Великой ПобедыКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАлабиноОлег СалюковПарад ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Общество
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