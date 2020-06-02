РАН и военные медики испытывают препарат, не пускающий COVID в организм

"Важно отметить, что коронавирусы используют гепарансульфатные гликоконъюгаты для первичного взаимодействия с клеткой-хозяином. В этом аспекте производные 5-нитропиримидина могут быть использованы для того, чтобы экранировать взаимодействие вируса с соответствующими специфическими рецепторами", - отметил академик.