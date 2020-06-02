РАН и военные медики испытывают препарат, не пускающий COVID в организм

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Специалисты Российской академии наук разработали препарат, препятствующий проникновению COVID-19 в организм, доклинические испытания сейчас проводят военные медики в Санкт-Петербурге, сообщил вице-президент РАН, руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова 20 мая заявила, что в России ведется разработка 47 вакцин от коронавируса на 14 платформах.
Выступая на заседании президиума РАН, Чехонин рассказал о подходах к созданию средств, блокирующих взаимодействие COVID-19 с эпителиальными клетками. По его словам, эта работа выполняется под руководством академика Владимира Попова в Федеральном исследовательском центре "Фундаментальные основы биотехнологии" РАН.
"Важно отметить, что коронавирусы используют гепарансульфатные гликоконъюгаты для первичного взаимодействия с клеткой-хозяином. В этом аспекте производные 5-нитропиримидина могут быть использованы для того, чтобы экранировать взаимодействие вируса с соответствующими специфическими рецепторами", - отметил академик.
"Препараты прошли лабораторный регламент, и сейчас совместно с лабораториями военного института в Санкт-Петербурге проводятся доклинические испытания этого препарата", - добавил Чехонин.
Доклинические испытания проводятся на лабораторных животных, выращенных и содержащихся в специальных условиях.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.