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Распространение нового коронавируса
2020-06-02T11:46
https://ria.ru/20200602/1572336531.html
РАН и военные медики испытывают препарат, не пускающий COVID в организм
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569332572_0:407:2907:2042_1036x0_80_0_0_2222bfd85bbd11d24ffbc19772e37a00.jpg
РИА Новости

РАН и военные медики испытывают препарат, не пускающий COVID в организм

11:46 02.06.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВице-президент РАН, академик РАН Владимир Чехонин
Вице-президент РАН, академик РАН Владимир Чехонин
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Специалисты Российской академии наук разработали препарат, препятствующий проникновению COVID-19 в организм, доклинические испытания сейчас проводят военные медики в Санкт-Петербурге, сообщил вице-президент РАН, руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова 20 мая заявила, что в России ведется разработка 47 вакцин от коронавируса на 14 платформах.
Выступая на заседании президиума РАН, Чехонин рассказал о подходах к созданию средств, блокирующих взаимодействие COVID-19 с эпителиальными клетками. По его словам, эта работа выполняется под руководством академика Владимира Попова в Федеральном исследовательском центре "Фундаментальные основы биотехнологии" РАН.
"Важно отметить, что коронавирусы используют гепарансульфатные гликоконъюгаты для первичного взаимодействия с клеткой-хозяином. В этом аспекте производные 5-нитропиримидина могут быть использованы для того, чтобы экранировать взаимодействие вируса с соответствующими специфическими рецепторами", - отметил академик.
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"Препараты прошли лабораторный регламент, и сейчас совместно с лабораториями военного института в Санкт-Петербурге проводятся доклинические испытания этого препарата", - добавил Чехонин.
Доклинические испытания проводятся на лабораторных животных, выращенных и содержащихся в специальных условиях.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВладимир ЧехонинВладимир ПоповРоссийская академия наукТатьяна ГоликоваСанкт-Петербург
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