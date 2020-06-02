В Приамурье более 40 медиков заразились коронавирусом

"У нас есть так называемые санитарные потери - более 40 медработников были инфицированы в процессе оказания медицинской помощи. Сейчас они получают лечение. Есть осложнения, внебольничные пневмонии, в том числе очень тяжелые", - цитирует правительство слова Леонтьевой.