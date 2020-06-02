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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-02T11:08
https://ria.ru/20200602/1572334106.html
В Приамурье более 40 медиков заразились коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571823163_0:260:2998:1946_1036x0_80_0_0_8aa0e0f0987f33c78bcd2082107aa07b.jpg
РИА Новости

В Приамурье более 40 медиков заразились коронавирусом

11:08 02.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 июн - РИА Новости. Более 40 медиков заразились COVID-19 в Амурской области, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на руководителя минздрава Приамурья Светлану Леонтьеву.
"У нас есть так называемые санитарные потери - более 40 медработников были инфицированы в процессе оказания медицинской помощи. Сейчас они получают лечение. Есть осложнения, внебольничные пневмонии, в том числе очень тяжелые", - цитирует правительство слова Леонтьевой.
Она добавила, что у медиков в Амурской области "достаточно средств индивидуальной защиты, средств дезинфекции".
Всего в Приамурье выявлено 546 случаев COVID-19 (+18 за сутки), 182 человека выписаны с выздоровлением.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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