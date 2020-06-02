В Приамурье более 40 медиков заразились коронавирусом

БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 июн - РИА Новости. Более 40 медиков заразились COVID-19 в Амурской области, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на руководителя минздрава Приамурья Светлану Леонтьеву.
"У нас есть так называемые санитарные потери - более 40 медработников были инфицированы в процессе оказания медицинской помощи. Сейчас они получают лечение. Есть осложнения, внебольничные пневмонии, в том числе очень тяжелые", - цитирует правительство слова Леонтьевой.
Она добавила, что у медиков в Амурской области "достаточно средств индивидуальной защиты, средств дезинфекции".
Всего в Приамурье выявлено 546 случаев COVID-19 (+18 за сутки), 182 человека выписаны с выздоровлением.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.