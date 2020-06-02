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Религия и мировоззрение
2020-06-02T10:01
https://ria.ru/20200602/1572320497.html
Эксперт: при новом после отношения Ватикана и РФ останутся безоблачными
https://cdn21.img.ria.ru/images/28815/99/288159918_0:0:1876:1055_1036x0_80_0_0_eb6e54e21f4a67d35f812390bb1d7e57.jpg
РИА Новости

Эксперт: при новом после отношения Ватикана и РФ останутся безоблачными

10:00 02.06.2020 (обновлено: 10:01 02.06.2020)
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© Фото : ГУ ВШЭСтарший научный сотрудник Института Европы РАН Роман Лункин
Старший научный сотрудник Института Европы РАН Роман Лункин
© Фото : ГУ ВШЭ
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Новый нунций (посол Ватикана) в России Джованни д'Аниелло "не отягощен опытом работы в Восточной Европе", что поможет сохранить хорошие отношения Москвы и Ватикана, заявил РИА Новости в пятницу руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.
Ранее папа Римский Франциск назначил апостольским нунцием в России титулярного архиепископа Джованни д'Аниелло.
"Это дипломат с большим опытом работы в разных странах и континентах, в том числе на Ближнем Востоке, где у России и РПЦ есть сотрудничество с Ватиканом в вопросе помощи церквям региона и беженцам. Исходя из солидной биографии нового нунция, можно сказать, что Ватикан уделяет большое внимание отношениям с Россией и Русской православной церковью", - сказал Лункин.
Также он отметил, что Джованни д'Аниелло – дипломат "без груза работы в Восточной Европе".
"Он не работал в государствах Восточной Европы, которые негативно настроены к России. Поэтому можно предположить, что отношения будут выстраиваться без подводных камней и обид, как это и было при предыдущем нунции (архиепископе Челестино Мильоре – ред.), когда отношения России и Ватикана можно было назвать безоблачными. Думаю, такими они и останутся", - подытожил эксперт.
Папа Франциск проводит мессу в память о столетии со дня рождения святого Иоанна Павла II в Базилике Святого Петра
1 июня, 16:23Религия и мировоззрение
Папа Франциск назначил архиепископа д'Аниелло новым нунцием в России
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеБлижний ВостокРусская православная церковьРоссийская академия наукМоскваВатиканВ мире
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