Эксперт: при новом после отношения Ватикана и РФ останутся безоблачными

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Новый нунций (посол Ватикана) в России Джованни д'Аниелло "не отягощен опытом работы в Восточной Европе", что поможет сохранить хорошие отношения Москвы и Ватикана, заявил РИА Новости в пятницу руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.

Ранее папа Римский Франциск назначил апостольским нунцием в России титулярного архиепископа Джованни д'Аниелло.

"Это дипломат с большим опытом работы в разных странах и континентах, в том числе на Ближнем Востоке, где у России и РПЦ есть сотрудничество с Ватиканом в вопросе помощи церквям региона и беженцам. Исходя из солидной биографии нового нунция, можно сказать, что Ватикан уделяет большое внимание отношениям с Россией и Русской православной церковью", - сказал Лункин.

Также он отметил, что Джованни д'Аниелло – дипломат "без груза работы в Восточной Европе".