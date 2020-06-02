Байконур – один из ведущих космодромов мира, обеспечивает подготовку и запуск космических кораблей, орбитальных станций и автоматических межпланетных станций.

Расположен на территории Казахстана, в Кызылординской области между городом Казалинск и поселком Джусалы, вблизи поселка Тюратам. Космодром Байконур и город с одноименным названием вместе образуют комплекс "Байконур", арендованный Россией у Казахстана на период до 2050 года.

Россия ежегодно платит за аренду Байконура 115 миллионов долларов.

Свое существование комплекс начинал как научно-исследовательский и испытательный полигон Министерства обороны СССР, впоследствии стал международным космическим портом.

В 1954 году была создана Государственная комиссия по выбору места строительства космодрома. Проведя рекогносцировку нескольких районов страны, комиссия вышла с предложением о размещении космодрома в пустынном районе Казахстана восточнее Аральского моря, в нескольких сотнях километров от поселка Байконыр (русск. Байконур). Это место имело ряд преимуществ перед другими: малонаселенность не только в районе космодрома, но и по трассе запускаемых ракет, равнинная полупустынная местность, наличие крупнейшей среднеазиатской реки Сыр-Дарьи, проходящие вблизи железнодорожная магистраль и автомобильная трасса, более 300 солнечных дней в году и, главное, близость к экватору, дающая возможность использовать для запусков дополнительную скорость вращения Земли.

12 февраля 1955 года было принято совместное постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР о создании Научно-исследовательского испытательного полигона № 5 Министерства обороны СССР (НИИП № 5 МО СССР), предназначавшегося для проведения испытаний межконтинентальных баллистических ракет.

Весной 1955 года под завесой строжайшей секретности началось строительство объектов полигона: закладывались бетонные заводы, растворные узлы, механизированные склады для песка и гравия, организовывалось лесопильное и деревообрабатывающее производство.

Одновременно с началом строительства шел процесс формирования самого коллектива создателей космической гавани. Руководил строительством первого космодрома известный строитель генерал-майор Георгий Шубников.

Трудности, с которыми встретились строители полигона, были связаны не только с суровыми климатическими условиями и неустроенностью быта, но и с крайне сжатыми сроками строительства и отсутствием опыта в создании подобных объектов. Поначалу военные строители жили в палатках, весной появились первые землянки.

Несмотря на тяжелейшие условия, в первые месяцы были проложены автомобильная и железная дороги и начато строительство основного объекта – будущего первого стартового комплекса.

Для его создания потребовалось поднять около миллиона кубометров грунта и уложить свыше 30 тысяч кубических метров бетона.

Одновременно строился и жилой городок испытателей – поселок Заря , ставший впоследствии городом Ленинск (с 1969 года), а с 1995 года – Байконуром.

Официальной датой рождения города и полигона считается 2 июня 1955 года , когда директивой Генерального штаба Министерства обороны СССР была утверждена организационно-штатная структура 5-го Научно-исследовательского испытательного полигона (НИИП).

Работы проводились круглосуточно. Уже через четыре месяца первое стартовое сооружение было сдано под монтаж пускового оборудования. В установленные сроки был сдан и первый монтажно-испытательный корпус.

В декабре 1956 года строительство первоочередных объектов первой космической гавани было завершено . Началась отделка наземного оборудования, подготовка к испытаниям ракетных комплексов.

К началу летных испытаний ракет на обширной территории полигона по трассам полета и на полях падения головных частей был сформирован измерительный комплекс полигона.

5 мая 1957 года специальная комиссия приняла первый стартовый комплекс полигона, и уже 15 мая был произведен первый пуск межконтинентальной баллистической ракеты Р-7, разработанной в конструкторском бюро Сергея Королева.

4 октября 1957 года специалистами космодрома был выведен на орбиту первый искусственный спутник Земли. 12 апреля 1961 года боевой расчет полигона совместно с представителями предприятий промышленности подготовил и провел запуск космического корабля "Восток" с первым космонавтом Земли Юрием Гагариным на борту.

Для обеспечения секретности полигона был построен мнимый космодром около поселка Байконыр, расположенный в 350 километрах севернее железнодорожной станции Тюра-Там, на северных отрогах хребта Алатау в Казахстане. Все сообщения в советской печати о запусках спутников местом запуска указывали Байконур. Постепенно это название стало ассоциироваться с настоящим космодромом.

После 12 апреля 1961 года 5-й НИИП получил открытое название " Космодром Байконур " (для публикаций в прессе и т.п. целей). В этот день космодрому было вручено Боевое знамя.

В последующие годы с Байконура на околоземную орбиту были выведены аппараты научного и военного назначения. Запущенные с космодрома советские спутники достигли Луны, Венеры и Марса. С Байконура осуществлены пуски отечественных космических кораблей ("Восток", "Восход", "Союз", "Прогресс", "Буран") и орбитальных станций (серия "Салют", "Мир"), а также много других космических аппаратов.

Необходимость модернизации космодрома назрела к концу 1980-х – началу 1990-х годов: в это время Россия начинала выходить на мировой рынок космических услуг.

В 1991 году, в силу произошедших в стране политических перемен, космодром Байконур перешел в собственность Республики Казахстан. Специфика обеспечения жизнедеятельности космодрома отражена в договорах и соглашениях многостороннего (в рамках СНГ) и двустороннего (РФ и РК) характера, заключенных в 1991-1994 годах.

В соответствии с "Соглашением между Российской Федерацией и Республикой Казахстан об основных принципах и условиях использования космодрома Байконур", с 1994 года он арендуется Россией у Казахстана до 2050 года.

С 1995 по 2011 годы была проведена поэтапная передача объектов космодрома от Министерства обороны РФ Российскому авиационно-космическому агентству и администрации города Байконура, в связи с чем многие соединения и воинские части космодрома были расформированы.

В настоящее время эксплуатацию объектов наземной космической инфраструктуры осуществляют предприятия ракетно-космической отрасли Госкорпорации "Роскосмос".

Сегодня Байконур – это уникальный научно-технический комплекс, ключевое звено в реализации Федеральной космической программы, коммерческих проектов, а также пусков в интересах министерства обороны.

Является одним из самых рабочих космодромов мира. Его общая площадь без учета районов падения отделяемых частей ракетоносителя составляет 6717 квадратных километров. В составе экспериментально-испытательной базы космодрома используются: пять действующих стартовых комплексов для запусков ракет-носителей; 13 монтажно-испытательных корпусов, в которых размещены 34 технических комплекса для предстартовой подготовки ракет-носителей, космических аппаратов и разгонных блоков, а также заправочно-нейтрализационная и заправочная станции для заправок космических аппаратов и разгонных блоков компонентами ракетного топлива и сжатыми газами; измерительный комплекс с современным информационно-вычислительным центром для контроля за полетом ракет-носителей, разгонных блоков, управления космическими аппаратами, а также обработки измерительной информации; кислородно-азотное производство; 600 трансформаторных подстанций; два аэродрома: "Крайний" и "Юбилейный"; 470 километров железнодорожных путей; 1281 километр автомобильных дорог; 6 610 километров линий электропередачи; 2 784 километров линий связи.

За время существования с космодрома стартовали около 2700 ракет космического назначения и межконтинентальных баллистических ракет, из которых 1500 – по космическим программам.

Отсюда проводится большая часть запусков космических аппаратов, осуществляемых Россией, выполняются все пуски ракет по пилотируемой программе и запуски космических аппаратов на геостационарную орбиту.

Всего на космодроме работает около 12 000 человек.

В настоящее время на Байконуре создается российско-казахстанский ракетно-космический комплекс "Байтерек", который включает разрабатываемую Россией ракету "Союз-5" и модернизируемый Казахстаном стартовый комплекс ракеты "Зенит".