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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-06-01T17:48
https://ria.ru/20200601/1572308089.html
Володин отметил своевременность поправок в Конституцию
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569413995_0:88:1728:1060_1036x0_80_0_0_f0e0ede9531cd3319d47934ab412b948.jpg
РИА Новости

Володин отметил своевременность поправок в Конституцию

17:48 01.06.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Время, прошедшее после принятия закона о поправке к конституции, продемонстрировало, насколько своевременны предложенные изменения, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
В марте Госдума, а затем и Совет Федерации приняли закон о поправке в конституцию, документ подписал президент РФ Владимир Путин. Изложенные в документе предложения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Законопроектом также вводится новая для России процедура - общероссийское голосование. Оно изначально было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. В понедельник Путин на совещании объявил, что голосование пройдет 1 июля.
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"Практически сразу после принятия закона о поправке к конституции наша страна и весь мир столкнулись с пандемией коронавирусной инфекции. Для того, чтобы сберечь здоровье и жизни наших граждан, президентом ранее было принято решение отложить общероссийское голосование по принятым поправкам. Сегодня мы видим, что пик заболеваемости пройден, страна постепенно переходит к нормальной жизни, и это позволило вернуться к вопросу о дате голосования", - приводит слова Володина пресс-служба Госдумы.
По его словам, "время, прошедшее после принятия закона о поправке к конституции, показало, насколько своевременны предложенные изменения основного закона". Как пояснил Володин, в первую очередь это касается гарантий прав граждан в социальной сфере, в том числе оказания доступной и качественной медицинской помощи.
Как отметил спикер Госдумы, несмотря на то, что с марта главной темой любых новостей была борьба с пандемией, несмотря на сложности, с которыми столкнулись граждане, их продолжают интересовать изменения в конституцию, за которые предстоит голосовать.
"К статье, разъясняющей суть поправок на сайте Госдумы, уже обратились более 1,2 миллиона пользователей. И каждый день это число растет", - заявил Володин.
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФСовет Федерации РФГосдума РФВячеслав ВолодинВладимир ПутинОбщество
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