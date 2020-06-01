Володин отметил своевременность поправок в Конституцию

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Время, прошедшее после принятия закона о поправке к конституции, продемонстрировало, насколько своевременны предложенные изменения, заявил председатель Вячеслав Володин. Время, прошедшее после принятия закона о поправке к конституции, продемонстрировало, насколько своевременны предложенные изменения, заявил председатель Госдумы

В марте Госдума, а затем и Совет Федерации приняли закон о поправке в конституцию, документ подписал президент РФ Владимир Путин . Изложенные в документе предложения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Законопроектом также вводится новая для России процедура - общероссийское голосование. Оно изначально было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. В понедельник Путин на совещании объявил, что голосование пройдет 1 июля.

"Практически сразу после принятия закона о поправке к конституции наша страна и весь мир столкнулись с пандемией коронавирусной инфекции. Для того, чтобы сберечь здоровье и жизни наших граждан, президентом ранее было принято решение отложить общероссийское голосование по принятым поправкам. Сегодня мы видим, что пик заболеваемости пройден, страна постепенно переходит к нормальной жизни, и это позволило вернуться к вопросу о дате голосования", - приводит слова Володина пресс-служба Госдумы.

По его словам, "время, прошедшее после принятия закона о поправке к конституции, показало, насколько своевременны предложенные изменения основного закона". Как пояснил Володин, в первую очередь это касается гарантий прав граждан в социальной сфере, в том числе оказания доступной и качественной медицинской помощи.

Как отметил спикер Госдумы, несмотря на то, что с марта главной темой любых новостей была борьба с пандемией, несмотря на сложности, с которыми столкнулись граждане, их продолжают интересовать изменения в конституцию, за которые предстоит голосовать.