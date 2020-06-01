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2020-06-01T17:21
https://ria.ru/20200601/1572306496.html
Суд вызвал сотрудников ФСБ на допрос по петербургскому делу "Сети"*
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РИА Новости

Суд вызвал сотрудников ФСБ на допрос по петербургскому делу "Сети"*

17:21 01.06.2020
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© Фото : Penza Post/Alexander TuzovСудебное заседание по делу организации "Сеть" (признана террористической и запрещенна в РФ)
Судебное заседание по делу организации Сеть (признана террористической и запрещенна в РФ)
© Фото : Penza Post/Alexander Tuzov
Судебное заседание по делу организации "Сеть" (признана террористической и запрещенна в РФ). Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн - РИА Новости. Суд вызвал на дачу свидетельских показаний сотрудников УФСБ по Петербургу и Ленобласти, которые участвовали в задержании Виктора Филинкова – обвиняемого по петербургскому делу "Сети"*, передает корреспондент РИА Новости.
"Вызвать в суд в качестве свидетелей Беляева, Токарева, Бондарева, Шепелева", - объявил судья Второго западного окружного военного суда Роман Муранов. Трансляция заседания велась на сайте Первого западного окружного военного суда, в здании которого идет процесс.
Участник запрещенной в РФ террористической организации Сеть Виктор Филинков на выездном заседании Московского окружного военного суда в Санкт-Петербурге
28 мая, 15:33
Фигурант петербургского дела "Сети"* не признал вину в суде
Муранов добавил, что суд предпримет все необходимые меры для обеспечения допроса сотрудников УФСБ в качестве свидетелей.
Адвокат Виталий Черкасов также просил суд о допросе сотрудников УФСБ по Пензенской области, но суд отклонил это ходатайство.
На прошлой неделе Филинков заявил в суде, что испытывал физическое и психологическое давление со стороны сотрудников правоохранительных органов во время задержания в январе 2018 года. По словам Филинкова, первые признательные показания, которые позже легли в основу обвинения, он дал под давлением и были продиктованы сотрудниками ФСБ.
Зал судебных заседаний
25 мая, 10:02
Защита фигуранта петербургского дела "Сети"* попросила открыть процесс
Ранее сообщалось, что Юлия Бояршинова и Виктора Филинкова обвиняют по части 2 статьи 205.4 УК РФ ("Участие в террористическом сообществе"). Бояршинов также обвиняется в хранении взрывчатых веществ. Он признает вину, а Филинков - нет.
Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе 10 февраля приговорил семерых участников "Сети"* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет в колониях общего и строгого режимов. В зависимости от роли каждого суд признал их виновными по статьям "Создание и участие в террористическом сообществе", "Незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов", "Незаконный оборот взрывных устройств", "Покушение на незаконный оборот наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере". Защита обжаловала решение. Все обвиняемые вину не признали и заявляли, что дали признательные показания под пытками.
По словам источника РИА Новости, близкого к процессу, суд установил, что до мая 2015 года Дмитрий Пчелинцев и Илья Шакурский в Пензенской области создали террористическое сообщество "Сеть"*, которое объединило анархистов из различных регионов в боевые группы, ставило целью насильственное изменение конституционного строя РФ и террористическую деятельность.
Как сообщил источник, суд установил, что участниками структурных подразделений "Сети"* в Пензе стали жители области Василий Куксов, Андрей Чернов, Михаил Кульков, Максим Иванкин и житель Санкт-Петербурга Арман Сагынбаев. Судьи выяснили, что в 2015-2017 годах участники "Сети"* овладевали навыками ведения боевых действий, тренировки проводили в заброшенных лагерях и базах отдыха в лесных массивах Пензенской области. ФСБ пресекла деятельность фигурантов дела "Сети"* осенью 2017 года, уточнял источник.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Кадр из видео с места обнаружения тела по Рязанью, предположительно Екатерины Левченко, знакомой фигурантов дела Сети
6 марта, 08:00
Оппозиция скрывала убийства в деле "Сети"* во имя борьбы с Кремлем
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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ПензаПензенская областьСанкт-ПетербургПроисшествия
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