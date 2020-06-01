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Распространение нового коронавируса
2020-06-01T15:52
https://ria.ru/20200601/1572300577.html
В Свердловской области отменили карантин для прибывающих из ряда регионов
https://cdn24.img.ria.ru/images/149834/50/1498345008_0:318:3076:2048_1036x0_80_0_0_10250d82bd12240e15f095a77ae76c5a.jpg
РИА Новости

В Свердловской области отменили карантин для прибывающих из ряда регионов

15:52 01.06.2020
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкВид на Екатеринбург
Вид на Екатеринбург
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Вид на Екатеринбург. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июн - РИА Новости. Власти Свердловской области отменили прохождение обязательной 14-дневной изоляции для граждан, прибывающих в регион из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сообщает в понедельник оперативный штаб региона.
Ранее губернатор Евгений Куйвашев продлил до 8 июня действие основных ограничений в Свердловской области из-за угрозы COVID-19, в частности масочный режим и режим обязательной самоизоляции для граждан старше 65 лет. Необходимость сохранения ограничений он объяснил ежедневным приростом заразившихся коронавирусом на уровне 200 и более случаев.
"Сегодня снято требование к обязательной изоляции лиц, прибывающих из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Это связано с постепенным изменением эпидобстановки в этих регионах", - говорится в сообщении.
По последним данным, в Свердловской области зарегистрированы 5732 случая COVID-19, в том числе 283 – за последние сутки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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