В Свердловской области отменили карантин для прибывающих из ряда регионов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июн - РИА Новости. Власти Свердловской области отменили прохождение обязательной 14-дневной изоляции для граждан, прибывающих в регион из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сообщает в понедельник оперативный штаб региона.
Ранее губернатор Евгений Куйвашев продлил до 8 июня действие основных ограничений в Свердловской области из-за угрозы COVID-19, в частности масочный режим и режим обязательной самоизоляции для граждан старше 65 лет. Необходимость сохранения ограничений он объяснил ежедневным приростом заразившихся коронавирусом на уровне 200 и более случаев.
"Сегодня снято требование к обязательной изоляции лиц, прибывающих из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Это связано с постепенным изменением эпидобстановки в этих регионах", - говорится в сообщении.
По последним данным, в Свердловской области зарегистрированы 5732 случая COVID-19, в том числе 283 – за последние сутки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.