Миронов предложил Путину упразднить ФОМС

"Руководитель парламентской фракции "Справедливая Россия" предлагает в числе этих мер централизацию управления здравоохранением. В том числе за счет создания подведомственной правительству государственной корпорации, которая бы отвечала за лекарственное снабжение и создание резервов медицинских средств на случай чрезвычайных ситуаций. Предлагается также ликвидировать Фонд обязательного медицинского страхования и принять за основу бюджетную систему планирования расходов со стимулирующими выплатами", - говорится в сообщении.

"Прямой субординации между федеральными органами исполнительной власти и региональными учреждениями здравоохранения не имеется. Этот факт, а также то, что эпидемиологический надзор входит в структуру Роспотребнадзора и не зависит от Минздрава России, в текущий момент привел к невозможности оказывать гражданам полноценную плановую медицинскую помощь. При этом Роспотребнадзор использует мощности системы здравоохранения в интересах борьбы с коронавирусом, часто перепрофилируя медицинские организации, бросая на передовую борьбы с инфекцией неподготовленных для этого медицинских работников", - утверждает Миронов, слова которого приводит пресс-служба СР.