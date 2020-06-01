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2020-06-01T15:28
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Миронов предложил Путину упразднить ФОМС
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РИА Новости

Миронов предложил Путину упразднить ФОМС

15:27 01.06.2020 (обновлено: 15:28 01.06.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции политической партии "Справедливая Россия" в Государственной Думе РФ Сергей Миронов во время совещания в режиме видеоконференции с председателем Центрального банка РФ Эльвирой Набиуллиной
Руководитель фракции политической партии Справедливая Россия в Государственной Думе РФ Сергей Миронов во время совещания в режиме видеоконференции с председателем Центрального банка РФ Эльвирой Набиуллиной
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов направил обращение президенту РФ Владимиру Путину с предложением ликвидировать Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) и передать Роспотребнадзор в подчинение Минздрава, сообщает пресс-служба эсеров.
Как поясняется, Миронов предложил президенту комплекс мер, направленных на изменение системы российского здравоохранения в свете пандемии коронавируса.
"Руководитель парламентской фракции "Справедливая Россия" предлагает в числе этих мер централизацию управления здравоохранением. В том числе за счет создания подведомственной правительству государственной корпорации, которая бы отвечала за лекарственное снабжение и создание резервов медицинских средств на случай чрезвычайных ситуаций. Предлагается также ликвидировать Фонд обязательного медицинского страхования и принять за основу бюджетную систему планирования расходов со стимулирующими выплатами", - говорится в сообщении.
Кроме того, Миронов выступил за переподчинение Минздраву санитарно-эпидемиологической службы с введением должности первого заместителя министра здравоохранения - главного государственного санитарного врача РФ.
По мнению лидера СР, у минздрава России сосредоточены функции по нормативно-правовому регулированию, а деньгами и вертикалью управления располагает ФОМС.
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"Прямой субординации между федеральными органами исполнительной власти и региональными учреждениями здравоохранения не имеется. Этот факт, а также то, что эпидемиологический надзор входит в структуру Роспотребнадзора и не зависит от Минздрава России, в текущий момент привел к невозможности оказывать гражданам полноценную плановую медицинскую помощь. При этом Роспотребнадзор использует мощности системы здравоохранения в интересах борьбы с коронавирусом, часто перепрофилируя медицинские организации, бросая на передовую борьбы с инфекцией неподготовленных для этого медицинских работников", - утверждает Миронов, слова которого приводит пресс-служба СР.
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Здоровье - ОбществоСергей МироновФедеральный фонд обязательного медицинского страхования РФФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Справедливая РоссияВладимир ПутинОбщество
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