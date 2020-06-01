Путин рассказал, когда пройдет вручение орденов "Родительская слава"

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Церемония награждения орденом "Родительская слава" обязательно состоится после снятия всех ограничений, введенных из-за ситуации с коронавирусом, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Обещаю вам: она обязательно состоится, эта церемония, в торжественной обстановке и в присутствии всех членов ваших дружных семей. Это произойдет, разумеется, когда все вынужденные ограничения, связанные с борьбой с эпидемией, будут сняты, и поездка в Москву, культурная программа, которая уже подготовлена специально для вас, станут полностью безопасны, будут исключены любые риски для здоровья и детей, и взрослых", - сказал Путин на встрече с уполномоченным по правам ребенка Анной Кузнецовой и семьями, награжденными ордером "Родительской славы", в режиме видеоконференции.
Глава государства также поздравил с Международным днем защиты детей.
В конце мая Путин наградил восемь россиян орденом "Родительская слава" и 11 россиян медалью ордена "Родительская слава". За заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей орден получают Владимир и Лариса Гошкодеря из Оренбургской области, Курбан Курбанов из Дагестана, Владимир и Лилия Любушкины из Хабаровского края. Также орден получает Сапият Муртузалиев из Дагестана, Сергей и Валентина Шемяковы из Санкт-Петербурга.
Указом президент распорядился наградить медалью ордена "Родительская слава" Владимира и Светлану Барановых из Томской области, Булата и Фираю Зиятдиновых из Татарстана, Николая и Наталью Кислицыных из Кировской области, Алексея и Эвелину Новиковых из Тверской области. Также медаль ордена получила Нина Свининых из Кировской области, Роман и Ольга Симоновы из Якутии.
Орден "Родительская слава" был учрежден 13 мая 2008 года, им награждают родителей и усыновителей, которые воспитывают семь и более детей. Каждой награждаемой семье выплачивается единовременно денежное поощрение 100 тысяч рублей.
По традиции Путин встречается с многодетными семьями и вручает им награды на торжественной церемонии в Александровском зале Кремля.