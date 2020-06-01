Путин рассказал, когда пройдет вручение орденов "Родительская слава"

"Обещаю вам: она обязательно состоится, эта церемония, в торжественной обстановке и в присутствии всех членов ваших дружных семей. Это произойдет, разумеется, когда все вынужденные ограничения, связанные с борьбой с эпидемией, будут сняты, и поездка в Москву, культурная программа, которая уже подготовлена специально для вас, станут полностью безопасны, будут исключены любые риски для здоровья и детей, и взрослых", - сказал Путин на встрече с уполномоченным по правам ребенка Анной Кузнецовой и семьями, награжденными ордером "Родительской славы", в режиме видеоконференции.