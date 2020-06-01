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2020-06-01T15:38
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В Киеве полиция перекрыла движение на мосту из-за угрозы взрыва
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РИА Новости

В Киеве полиция перекрыла движение на мосту из-за угрозы взрыва

14:55 01.06.2020 (обновлено: 15:38 01.06.2020)
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© Фото : Полиция КиеваПолиция перекрыла движение на мосту Метро в Киеве
Полиция перекрыла движение на мосту Метро в Киеве
© Фото : Полиция Киева
КИЕВ, 1 июн – РИА Новости. Полиция перекрыла движение на мосту Метро в Киеве, который угрожал взорвать неизвестный, следует из трансляции, которую ведет агентство УНН.
Ранее пресс-служба КП "Киевский метрополитен" сообщила, что на мосту ищут взрывчатку, часть красной ветки не работает. Позднее релиз скорректировали, уточнив, что поезда курсируют не по всей линии "по техническим причинам".
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На кадрах трансляции видно, что на мост не пускают автомобили и пешеходов, все подъезды и подходы перекрыты красной запрещающей лентой, на месте дежурят несколько десятков полицейских в полной экипировке.
На самом мосту сначала стоял пустой поезд метрополитена, позже он уехал. На проезжей части также находится машина полиции и белый автобус, в котором, возможно, находится неизвестный, угрожавший взрывом.
В то же время на Набережном шоссе, которое проходит под путепроводом, образовалась небольшая пробка. К мосту приехал бронированный автомобиль.
Через некоторое время злоумышленника задержали.
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В сентябре 2019 года полиция провела спецоперацию, в ходе которой задержала мужчину, угрожавшего взорвать мост Метро в Киеве. На время спецоперации движение по мосту через Днепр, а также поездов на трех ветках метрополитена было остановлено.
Пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик сообщила, что при задержанном взрывчатку не обнаружили. По данным полиции, мужчина сдался сам. Возбуждено уголовное дело по статье "подготовка теракта". Задержанному грозило наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Позднее в полиции Киева заявили, что мужчину не будут обвинять в подготовке теракта, его подозревают в хулиганстве и ложном сообщении о минировании.
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Ситуация на УкраинеДнепр (город)Оксана БлищикКиевский метрополитенКиевВ мире
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