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СМИ: в Киеве задержали мужчину, угрожавшего взорвать мост Метро
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РИА Новости

СМИ: в Киеве задержали мужчину, угрожавшего взорвать мост Метро

15:29 01.06.2020 (обновлено: 15:41 01.06.2020)
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© Фото : Полиция КиеваПолиция перекрыла движение на мосту Метро в Киеве
Полиция перекрыла движение на мосту Метро в Киеве
© Фото : Полиция Киева
КИЕВ, 1 июн – РИА Новости. Правоохранители задержали в понедельник мужчину, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве, сообщил украинский телеканал "Прямой".
Ранее пресс-служба КП "Киевский метрополитен" сообщила, что правоохранители ищут взрывчатку на мосту Метро в Киеве, часть красной ветки метрополитена не работает. Позднее пресс-служба отредактировала сообщение, уточнив, что поезда курсируют не по всей ветке "по техническим причинам". Полиция перекрыла движение на мосту метро, проводится спецоперация.
"Правоохранители задержали мужчину, который угрожал взорвать мост Метро", - сообщил телеканал.
В сентябре 2019 года полиция провела спецоперацию, в ходе которой задержала мужчину, угрожавшего взорвать мост "Метро" в Киеве. На время спецоперации движение по мосту через Днепр, а также поездов на трех ветках метрополитена было остановлено. Пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик сообщила, что при задержанном взрывчатку не обнаружили. По данным полиции, мужчина сдался сам. Возбуждено уголовное дело по статье "подготовка теракта". Задержанному грозило наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Позднее в полиции Киева заявили, что мужчину не будут обвинять в подготовке теракта, его подозревают в хулиганстве и ложном сообщении о минировании.
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Днепр (город)Оксана БлищикКиевский метрополитенКиевВ мире
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