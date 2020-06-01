Власти Ленобласти передали региональному МЧС технику на 141,6 млн рублей

"Для нас очень важна безопасность жителей, поэтому область продолжает делать все, чтобы пожарно-спасательная служба была обеспечена всем необходимым. Мы строим новые пожарные депо, в том числе в зонах интенсивной высотной застройки. Здесь спасателям требуются новые образцы специализированной техники, которую мы успешно закупаем. Кроме того, в области большая акватория. В связи с этим, крайне важно обеспечить безопасность людей на воде. Поэтому в этом году мы впервые приобрели патрульные и спасательные катера. Сегодня и пожарные, и спасатели Ленинградской области готовы в любую минуту прийти на помощь. Мы высоко ценим их труд и рассчитываем, что и в дальнейшем сможем активно помогать МЧС — и техникой, и помещениями", - сказал Дрозденко.