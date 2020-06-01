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Ленинградская область
Ленинградская область
2020-06-01T13:36
https://ria.ru/20200601/1572289690.html
Власти Ленобласти передали региональному МЧС технику на 141,6 млн рублей
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РИА Новости

Власти Ленобласти передали региональному МЧС технику на 141,6 млн рублей

13:36 01.06.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПожарная техника
Пожарная техника
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн – РИА Новости. Власти Ленинградской области передали региональному пожарно-спасательному гарнизону 34 единицы новой пожарной техники общей стоимостью почти 142 миллиона рублей, приобретенной за счет областного бюджета, сообщил на своей официальной странице в Instagram губернатор области Александр Дрохзденко. 
Территориальному пожарно-спасательному гарнизона Ленинградской области переданы десять пожарных машин на базе КамАЗ, две пожарные машины на базе ГАЗ, специальный пожарный автомобиль "Автолестница", девять оперативно-служебных машин повышенной проходимости на базе "Нива" для  подразделений  ГКУ "Леноблпожспас" и девять спасательных и патрульных катеров для Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Ленинградской области.
"Для нас очень важна безопасность жителей, поэтому область продолжает делать все, чтобы пожарно-спасательная служба была обеспечена всем необходимым. Мы строим новые пожарные депо, в том числе в зонах интенсивной высотной застройки. Здесь спасателям требуются новые образцы специализированной техники, которую мы успешно закупаем. Кроме того, в области большая акватория. В связи с этим, крайне важно обеспечить безопасность людей на воде. Поэтому в этом году мы впервые приобрели патрульные и спасательные катера. Сегодня и пожарные, и спасатели Ленинградской области готовы в любую минуту прийти на помощь. Мы высоко ценим их труд и рассчитываем, что и в дальнейшем сможем активно помогать МЧС — и техникой, и помещениями", - сказал Дрозденко.
По его словам, благодаря системе контроля, покрытию территории пожарными подразделениями, профессиональным кадрам и обеспеченности техникой в регионе тушатся практически 100% возгораний в день обнаружения.  
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"Современное оборудование позволит сократить время реагирования на чрезвычайные ситуации. В регионе уже сейчас технический парк спасательных подразделений обновлён на 60%. По итогам 2019 года количество пожаров в Ленинградской области снизилось на 18 %, количество погибших — на 28 %, пострадавших — на 23%", - подчеркнул глава региона.
Также в текущем году в областном бюджете на приобретение специального пожарного оборудования дополнительно предусмотрено еще более 122 миллионов рублей.
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