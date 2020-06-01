Новосибирская область отменила самоизоляцию для приезжающих

НОВОСИБИРСК, 1 июн – РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга и Власти Новосибирской области отменили обязательную 14-дневную самоизоляцию для прибывающих в регион из Москвы Якутии , сообщает в понедельник облправительство.

В апреле и мае граждане, прибывшие в Новосибирскую область из Москвы, Московской области , Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Якутии любыми видами транспорта, были обязаны уйти на самоизоляцию в домашних условиях на 14 дней.

"В связи с низким уровнем завоза коронавируса из регионов России правительство Новосибирской области приняло решение о снятии ранее действовавших ограничений, связанных с медицинским наблюдением для прибывающих в регион граждан любыми видами транспорта. Соответствующий проект постановления был одобрен 1 июня на заседании правительства региона под председательством губернатора Андрея Травникова", - говорится в сообщении.

Власти отмечают, что при этом сохраняются ограничения для граждан, вернувшихся в Россию из-за границы: все они должны находиться на 14-дневной самоизоляции под медицинским наблюдением.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в Новосибирской области выявили 105 новых случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели десять пациентов, один скончался. Всего в регионе зафиксировано 2914 случаев коронавирусной инфекции, в том числе у 176 детей. 1129 человек выздоровели, 33 пациента скончались.