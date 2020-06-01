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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-01T11:42
https://ria.ru/20200601/1572280526.html
Новосибирская область отменила самоизоляцию для приезжающих
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569700229_0:75:3072:1803_1036x0_80_0_0_b7018fbcf51b02aae8135ca5e7fb62f6.jpg
РИА Новости

Новосибирская область отменила самоизоляцию для приезжающих

11:42 01.06.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудники полиции перед встречей пассажиров рейса 5702 Бангкок - Новосибирск авиакомпании S7 в аэропорту Толмачево
Сотрудники полиции перед встречей пассажиров рейса 5702 Бангкок - Новосибирск авиакомпании S7 в аэропорту Толмачево
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
НОВОСИБИРСК, 1 июн – РИА Новости. Власти Новосибирской области отменили обязательную 14-дневную самоизоляцию для прибывающих в регион из Москвы, Санкт-Петербурга и Якутии, сообщает в понедельник облправительство.
В апреле и мае граждане, прибывшие в Новосибирскую область из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Якутии любыми видами транспорта, были обязаны уйти на самоизоляцию в домашних условиях на 14 дней.
"В связи с низким уровнем завоза коронавируса из регионов России правительство Новосибирской области приняло решение о снятии ранее действовавших ограничений, связанных с медицинским наблюдением для прибывающих в регион граждан любыми видами транспорта. Соответствующий проект постановления был одобрен 1 июня на заседании правительства региона под председательством губернатора Андрея Травникова", - говорится в сообщении.
Власти отмечают, что при этом сохраняются ограничения для граждан, вернувшихся в Россию из-за границы: все они должны находиться на 14-дневной самоизоляции под медицинским наблюдением.
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Ранее сообщалось, что за последние сутки в Новосибирской области выявили 105 новых случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели десять пациентов, один скончался. Всего в регионе зафиксировано 2914 случаев коронавирусной инфекции, в том числе у 176 детей. 1129 человек выздоровели, 33 пациента скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика Саха (Якутия)МоскваЛенинградская областьМосковская область (Подмосковье)Новосибирская областьСанкт-Петербург
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